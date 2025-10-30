Antonio Banderas reinventa Godspell: una viaje de fe, música y esperanza en clave moderna

En el telón del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga se puede leer, en letras doradas, lo que el público está a punto de presenciar: Godspell. No gospel de cantar, sino godspell, palabra inglesa que significa “Palabra de Dios” o “buenas noticias”. Aunque, eso sí, aquí cantar se canta, y mucho, y muy bien.

Antes de que el telón se abra, Antonio Banderas —productor y director de la obra— advierte al público: "Esto es un ensayo general, habrá cosas que salgan mal". Con esa naturalidad y cercanía, da comienzo Godspell, el musical que el actor malagueño dirige y que centra su mirada en las palabras de Dios y en cómo un grupo de jóvenes redescubre las enseñanzas de Jesús a través de un viaje personal lleno de música. Una experiencia que explora temas como la tolerancia, el amor, la esperanza y la libertad.

Cuando el telón se levanta, aparecen unos jóvenes que se refugian en una iglesia en ruinas, vestigio de una guerra. Entre ellos, pronto se une un personaje misterioso, de aire soberbio, y otro ser casi angelical con una camiseta de Superman. La escena marca el tono del montaje: simbólico, contemporáneo y cargado de energía.

La propuesta de Banderas parte de la versión que Emilio Aragón estrenó en 2022, pero el director malagueño imprime su propio sello. Ha querido “potenciar las figuras de Jesús y Judas como dos caras de una misma moneda, poseedores de un destino que les ha sido dado”. En esta nueva puesta en escena, Godspell se convierte en un diálogo entre la luz y la sombra, entre la fe y la duda.

Ferran Fabá (Jesús) y Hugo Ruiz (Judas) encabezan un elenco joven y vibrante en el que también participan Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Laia Prats, Roko y Estibalitz Ruiz.

En el foso, la orquesta interpreta en directo todos los temas, que transitan del rock al pop, pasando por la rumba y el gospel. Una banda sonora viva que acompaña a los intérpretes en cada parábola, emoción y enseñanza.

Una catequesis moderna

El musical presenta, en clave actual, las parábolas del Evangelio según San Mateo: el buen samaritano, el hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro o la mujer adúltera. Una suerte de catequesis moderna que, en apenas dos horas, condensa las principales enseñanzas del texto bíblico sin renunciar al entretenimiento ni a la emoción.

Banderas no se limita al teatro musical clásico. En escena se suceden momentos de rap, toques de cajón flamenco y hasta intervienen las marionetas de la compañía El Espejo Negro, junto a sombras chinescas que añaden un toque poético y visual al espectáculo.

Godspell permanecerá en cartel en el Teatro del Soho de Málaga hasta el 11 de enero de 2026, antes de trasladarse, a partir del 21 de enero, al Gran Teatro Pavón de Madrid. Un viaje escénico que promete seguir repartiendo “buenas noticias” a ritmo de música y esperanza.