Una retención de 13 kilómetros bloquea los acceso a Málaga desde Rincón

Un atasco de 13 kilómetros de largo ha bloqueado el acceso a Málaga capital desde la zona Este. Otro más, aunque más grande, en una dinámica que se está convirtiendo en habitual en la zona Este de la A-7. En esta ocasión la causa ha sido la avería de un camión de madrugada. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el vehículo se averió sobre las 3.15 horas de esta madrugada del jueves, cuando circulaba en dirección a Málaga por la Ronda Este. Desde entonces, ocupa el carril derecho de la vía en dirección a Málaga, sin que todavía se sepa a qué hora será retirado de la carretera. Eso supone que a las 9.15 de la mañana acumulaba seis horas sin que acudiera un equipo a su retirada.

El atasco va más allá de Chilches. / DGT

El atasco se empezó a formar sobre las 8.00 horas de la mañana, cuando empezó a crecer el volumen de tráfico. Rápidamente las colas fueron creciendo al reducirse la capacidad de la vía y la gran cantidad de vehículos que circulan por ella a esta hora. El atasco ocupa desde el kilómetro 960 de la A7, en sentido Cádiz, a la altura de Cajiz, hasta el kilómetro 974, que correspondería con los accesos a Málaga capital por El Palo. Esto ha bloqueado a miles de conductores y las conexiones de Cajiz, Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria y La Cala del Moral.