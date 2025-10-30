Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atasco

Una retención de 13 kilómetros bloquea los acceso a Málaga desde Rincón

La avería de un camión esta madrugada ha originado un atascos que ha bloqueado la Autovía desde Cajiz a los accesos a El Palo, en Málaga capital

Vista del atasco en la A-7 a la altura de la Cala del Moral.

Vista del atasco en la A-7 a la altura de la Cala del Moral. / DGT

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Un atasco de 13 kilómetros de largo ha bloqueado el acceso a Málaga capital desde la zona Este. Otro más, aunque más grande, en una dinámica que se está convirtiendo en habitual en la zona Este de la A-7. En esta ocasión la causa ha sido la avería de un camión de madrugada. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el vehículo se averió sobre las 3.15 horas de esta madrugada del jueves, cuando circulaba en dirección a Málaga por la Ronda Este. Desde entonces, ocupa el carril derecho de la vía en dirección a Málaga, sin que todavía se sepa a qué hora será retirado de la carretera. Eso supone que a las 9.15 de la mañana acumulaba seis horas sin que acudiera un equipo a su retirada.

El atasco va más allá de Chilches.

El atasco va más allá de Chilches. / DGT

El atasco se empezó a formar sobre las 8.00 horas de la mañana, cuando empezó a crecer el volumen de tráfico. Rápidamente las colas fueron creciendo al reducirse la capacidad de la vía y la gran cantidad de vehículos que circulan por ella a esta hora. El atasco ocupa desde el kilómetro 960 de la A7, en sentido Cádiz, a la altura de Cajiz, hasta el kilómetro 974, que correspondería con los accesos a Málaga capital por El Palo. Esto ha bloqueado a miles de conductores y las conexiones de Cajiz, Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria y La Cala del Moral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
  2. Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
  3. Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
  4. Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
  5. Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
  6. Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
  7. Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z
  8. La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados

Una retención de 13 kilómetros bloquea los acceso a Málaga desde Rincón

Una retención de 13 kilómetros bloquea los acceso a Málaga desde Rincón

Las fuertes lluvias dejan más de 50 litros en Málaga

Las fuertes lluvias dejan más de 50 litros en Málaga

Piden la declaración de BIC de los árboles del Hospital Civil para salvarlos

Piden la declaración de BIC de los árboles del Hospital Civil para salvarlos

Las obras del Muelle 8 del Puerto de Málaga empezarán a mediados del próximo año

Las obras del Muelle 8 del Puerto de Málaga empezarán a mediados del próximo año

El Puerto de Málaga cuenta con un parón de la Torre del Puerto en Madrid: "No es que nos lo temamos, es que lo sabemos"

El Puerto de Málaga cuenta con un parón de la Torre del Puerto en Madrid: "No es que nos lo temamos, es que lo sabemos"

También hay ‘casas colgantes’ en Málaga

También hay ‘casas colgantes’ en Málaga

Denuncian que el Regional acumula 300 estudios genéticos sin informar

Denuncian que el Regional acumula 300 estudios genéticos sin informar

La crisis de los cribados, la vivienda y el Cercanías, a debate en el pleno de Málaga

La crisis de los cribados, la vivienda y el Cercanías, a debate en el pleno de Málaga
Tracking Pixel Contents