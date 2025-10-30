Avispa asiática en Málaga: ¿qué hacer si te pica?

Las avispas asiáticas (Vespa Velutina) invaden ya toda la provincia de Málaga y es fácil encontrar estos insectos en prácticamente cualquier rincón habitable.

En Galicia, la picadura de la avispa velutina se ha cobrado la vida de tres personas. Por su parte, en Málaga no se han notificado muertes, pero sí las primeras picaduras a humanos.

Es por ello que desde la organización agraria COAG piden a la Junta de Andalucía ayuda para frenar esta incontrolable expansión. Mientras las administraciones públicas atienden estas peticiones, los expertos aconsejan a los ciudadanos qué hacer si te pica tanto si es una avispa asiática como oriental (Vespa Orientalis).

La primera recomendación es mantener la calma, respetar su espacio y no intentar matarlas. Ya que al intentar invadir su espacio es posible que ataquen y piquen.

Lo que diferencia la picadura de las avispas asiáticas de las tradicionales, es que estas pueden picar varias veces. Su picadura provoca un dolor agudo seguido de un fuerte escozor y, aunque en la mayoría de los casos la picadura se resuelve sin complicaciones, en otros puede ser grave e incluso mortal, sobre todo en caso de tener alergia a su veneno.

Un error habitual que puede acabar en tragedia es subestimar la picadura y no tomarse en serio las advertencias, pues puede llegar a ser mortal.

Síntomas

Los síntomas más habituales de una picadura incluyen urticaria, picor, ansiedad y malestar, aunque también pueden presentarse inflamación de las mucosas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, dificultad para respirar, tragar o hablar y, en los casos más graves, hipotensión, colapso, coloración azulada de la piel o pérdida del conocimiento.

Nido de la vespa velutina, o avispa asiática, retirado en Galicia. / C.G. / ECG

Lo más frecuente es que no ocurra nada grave y que la picadura siga su curso normal, siendo en ocasiones suficiente aplicar frío sobre la zona para reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Si el malestar es más intenso, puede ser necesario utilizar alguna pomada con corticoides o incluso tomar antihistamínicos.

Es importante evitar remedios caseros, así como apretar, pinchar la picadura o usar pinzas para extraer el aguijón, ya que esto puede propagar el veneno. En personas que saben que son alérgicas a las picaduras, lo recomendable es llevar siempre un autoinyector de adrenalina y acudir de inmediato al médico si el dolor se intensifica.