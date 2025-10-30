Cuatro graduados de la Universidad de Málaga logran el Premio Nacional Fin de Carrera

Cuatro graduados de la Universidad de Málaga han sido distinguidos con el Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria (curso 2018-2019), que otorga el Ministerio de Universidades a los egresados que han cursado sus estudios universitarios con mayor brillantez.

Estos galardones nacionales conceden 57 primeros premios -con una dotación de 3.300 euros-, 57 segundos premios -2.650 euros- y 57 terceros premios, con una dotación de 2.200 euros cada uno de ellos.

A la Universidad de Málaga le ha correspondido dos primeros premios, un segundo y un tercer premio. Los afortunados son los siguientes:

Juan Jesús Antúnez Muñoz (Económicas). Primer Premio

Juan Luis Onieva Zafra (Ingeniería de la Salud). Primer Premio

Rocío del Carmen Suárez Vallejo (Historia). Segundo Premio

Fernando Auñón Rodríguez a (Ingeniería Mecánica). Tercer Premio

En este último caso, desde la Escuela de Ingenierías Industriales explican que el tercer puesto se debe a un criterio técnico de valoración, ya que el jurado no ha considerado entre los méritos puntuables el premio interno de la Universidad al mejor expediente, a diferencia del premio extraordinario de fin de carrera, que sí se reconoce como mérito oficial en la convocatoria estatal.

Todos los galardonados finalizaron sus estudios en el curso 2018-2019 y alguno de ellos continúa ligado a la UMA. Es el caso de Onieva Zafra -que está terminando el Doctorado- y Rocío Suárez, que es integrante del grupo de investigación DINORAMA, de la UMA. Por su parte, Juan Jesús Antúnez trabaja en el Banco de España, en Madrid, mientras que Fernando Auñón lo hace en TDK Electronics.

Los Premios Nacionales Fin de Carrera de Educación Universitaria se conceden teniendo en cuenta el expediente académico de los graduados y otros méritos curriculares (becas, premios, participación en proyectos, idiomas y estancias académicas).