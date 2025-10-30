El esfuerzo para alquilar en Málaga alcanza el 52% de ingresos del hogar, a la cabeza de España y siete puntos por encima que el de compra

El porcentaje de los ingresos netos de una familia media necesario para acceder a una vivienda en alquiler de dos habitaciones en la provincia de Málaga se encuentra ya en el 52% del total y encabeza el ranking a nivel nacional, según un estudio publicado este jueves por el portal Idealista con datos del tercer trimestre de 2025. El informe señala que, en el caso de la compra, esa misma tasa para el pago de la hipoteca (sin tener en cuenta los ahorros necesarios para acceder a la financiación) se situaría en Málaga en el 45% (el segundo procentaje de España tras el 47% de Baleares).

De acuerdo con el portal inmobiliario, "la falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios" es la causa de que la tasa de esfuerzo para comprar o alquilar, que mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar, se sitúe en cifras tan altas, sobrepasando los límites recomendados por los expertos (que se suele mover en el 30%). La media española del porcentaje de ingresos netos de una familia media necesario para acceder a una vivienda en alquiler se encuentra en el 36% del total, mientras que en el caso de la compra esa tasa es del 25%.

El informe también detalla las cifras a nivel de capitales. En el caso de la ciudad de Málaga, el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones se situaría en el 41%, mientras que en la compra sería del 38%.

Diez capitales superan el umbral recomendado

En cuanto al alquiler, son diez las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado: Palma exige el 46% de los ingresos del hogar, seguida de Barcelona (45%), Málaga (41%), Valencia (40%), Alicante (39%), Madrid (39%), Las Palmas de Gran Canaria (34%), Santa Cruz de Tenerife (33%), San Sebastián y Bilbao (31% en ambos casos).

En el otro extremo de la lista se encuentran Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Teruel (19%), Lleida (19%), Melilla, Cáceres y Palencia (con 20% en los tres casos), con los porcentajes más bajos.

Una imagen aérea de la ciudad de Málaga. / Álex Zea

A excepción de San Sebastián, A Coruña y Cádiz, donde el esfuerzo es el mismo, en la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, habiendo así cinco capitales en las que las tasas de esfuerzo para comprar son superiores al 30%: Palma (45%), Málaga (38%), San Sebastián (38%), Madrid (33%) y Barcelona (31%), mientras que la menor tasa de esfuerzo se da en Jaén y Lleida (11% en ambas), Teruel (12%), Palencia, Huesca y Melilla (13% en las tres).

Las provincias que más exigen

Entre las provincias, Baleares (47%) y Málaga (45%) son las que exigen un mayor esfuerzo para comprar, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (35%), Alicante (30%), Madrid (26%) y Las Palmas (25%), frente a Ciudad Real, con la menor tasa (9%), Jaén (10%), León, Teruel, Lleida y Cuenca (11% en los cuatro casos).

Metodología

Idealista señala que la tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar. En el caso del alquiler, se refiere a la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios. Los valores de alquiler vienen directamente de la fuente de datos de Idealista, que dispone de precios para cada ciudad. Por el contrario, los datos de la renta neta familiar provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De la misma manera, en el caso de la compraventa, la tasa de esfuerzo se calcula como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de una hipoteca "típica", en el sentido que viene estipulada con características medias en términos de duración y tipo de interés. Los tipos de interés se han actualizado teniendo en cuenta los datos publicados por el BCE.