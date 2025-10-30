La huelga de técnicos superiores sanitarios deja sin realizar unas 20.000 pruebas en Málaga

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) han iniciado este jueves la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas, que ha dejado miles de pruebas sin realizar en la provincia de Málaga. Según el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), el seguimiento del paro ha rondado el 90% entre el sector público y privado. “Ha sido un éxito”, afirma Rosa María Fernández, delegada sindical de SIETeSS en Málaga.

Se trata de una huelga convocada a nivel nacional, durante los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, ante la “falta de cumplimiento” por parte de la Administración de las demandas “históricas” que lleva reclamando el colectivo desde hace 40 años.

En el caso de Málaga, según afirma Fernández, esta primera jornada de paro ha paralizado la realización de “alrededor de 20.000” pruebas en la provincia, que abarcan desde muestras de sangre, hasta mamografías o biopsias.

No obstante, puntualiza que los servicios mínimos se han cubierto todos, por lo que todas las pruebas urgentes y esenciales se han llevado a cabo. Aunque denuncia que ha sido “un abuso” los servicios mínimos fijados para el Hospital Costa del Sol, así como en algún servicio del Hospital de la Axarquía y del Hospital Clínico.

Profesionales esenciales

Además de la jornada de huelga, los profesionales se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Regional, el Hospital Clínico y el Hospital Materno de Málaga. “Somos profesionales esenciales”, defiende la delegada de SIETeSS, que subraya que “sin nosotros no hay diagnósticos”.

Aunque los técnicos superiores sanitarios pueden ser una figura más desconocida para el usuario, son una parte fundamental del sistema sanitario, ya que se dedican a analizar y procesar las muestras humanas sospechosas de enfermedad (analíticas o biopsias), realizar las pruebas de imagen (radiografías, mamografías, TAC, resonancias…) o administrar las radiaciones, entre otras funciones.

“Somos los profesionales que hace las radiografías, dentro del laboratorio realizamos desde pruebas para preparar la sangre para hacer las transfusiones hasta las pruebas para el mieloma. Aplicamos los tratamientos de radioterapia, que en ese caso ha habido un 100% de servicios mínimos. Somos los que codificamos los datos en la historia clínicas…”, enumera Fernández, para demostrar los “esencial” que son para el funcionamiento de los hospitales.

Reivindicaciones

Respecto a los motivos que les han llevado a la huelga, exigen que se cumpla con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues llevan 18 años esperando que se les incluya en el Grupo B. “No existe en el nuevo borrador del Estatuto Marco ninguna solución a esta anomalía tan grave”, destaca Férnandez.

Asimismo, piden que se les reconozca como Profesiones Sanitarias Reguladas y que se adapte los estudios de TSS a grado Universitario, como ocurre en el resto de Europa. “Si tenemos que hacer más formación, pues la haremos, pero queremos ser grado como el resto de Europa para poder trabajar fuera de España”, remarca la delegada sindical. Por último, piden “no depender de la dirección de enfermería, sino de la dirección médica, teniendo como coordinador a un técnico superior que es el que realmente sabe cuáles son nuestras funciones".

Fernández recuerda que el pasado 15 y 16 de junio el colectivo había convocado una huelga, pero que esta finalmente fue retrasada porque el Ministerio de Sanidad “prometió que iba a cumplir nuestras peticiones”. Sin embargo, cuatro meses después, no han cumplido con su palabra. Por ello, decidieron retomar la jornada de paro, que ha pasado de dos a cuatro días. “No hemos tenido más remedio, y vamos a seguir”, asegura la delegada de SIETeSS.