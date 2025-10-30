Una joya escondida: así es el pueblo más pequeño de Málaga con menos de 200 habitantes

Málaga no solo es sol y costa; su interior alberga numerosos pueblos pequeños que conservan la esencia de la vida rural andaluza. Aunque muchos de ellos se enfrentan a la despoblación.

Entre estos pueblos se encuentran joyas escondidas, donde la historia, la cultura y la naturaleza se combinan en un entorno de autenticidad única. En esta ocasión, Idealista se ha fijado en cuál es el municipio más pequeño de Málaga en cuanto a población.

Con apenas 196 habitantes según el censo de 2024, Atajate es el municipio más pequeño de la provincia y está situado en el Valle del Genal, rodeado de montañas y castañares

Puntos de interés

La economía local se apoya en la agricultura y en la elaboración artesanal de productos como vino y miel. Entre sus puntos de interés se encuentran la iglesia parroquial de San José y la fuente monumental de la plaza principal.

La gastronomía local complementa la experiencia, con platos tradicionales como migas, gachas, tortillas de bacalao y dulces caseros como ''suspiros'' o rosquillos, que evocan la herencia morisca de la zona.

La fiesta del Mosto de Atajate. / La Opinión

Además, la peculiar Fiesta del Mosto, celebrada cada noviembre, reúne a vecinos y visitantes para degustar el producto estrella del pueblo y reforzar el sentido de comunidad.

Otro de los municipios más pequeños de Málaga es Salares, en la Axarquía, con 204 habitantes según el censo del SIMA, apenas ocho más que Atajate. Este pueblo es conocido por su encanto morisco y su imponente iglesia mudéjar, mostrando otra cara de los pequeños núcleos rurales con identidad propia.