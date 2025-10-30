La Junta vuelve a reclamar una deuda millonaria a Málaga por el metro

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga retoman la disputa a cuenta de los costes de explotación de las líneas 1 y 2 del metro que circula por la capital.

La Consejería de Fomento ha vuelto a reclamar una deuda millonaria al consistorio malagueño, en total, 19.602.730,59 euros en concepto de explotación de ambas líneas correspondiente a la anualidad 2024, una cuantía solicitada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga, en base al acuerdo firmado entre ambas administraciones el 15 de abril de 2003.

Por su parte, el Ayuntamiento ha avanzado en un comunicado su intención de recurrir la deuda y anular la liquidación que le reclama el Gobierno andaluz. Una decisión que se materializará mañana durante la Junta de Gobierno Local, en la que el ente municipal dará el visto bueno a este movimiento.

De igual forma, el Ayuntamiento de Málaga solicitará que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La propuesta que se someterá a aprobación de Junta de Gobierno Local consta de varios acuerdos. Por un lado, requerirá a la Consejería de Fomento que anule la orden de 2 de septiembre de 2025, por la que se aprueba la liquidación de la deuda, correspondiente a la anualidad 2024, en periodo voluntario, del Ayuntamiento de Málaga y se sobresea el expediente de liquidación de la deuda, en periodo voluntario incoado.

Por otro lado, el consistorio solicita la suspensión del procedimiento, declarándose en suspenso la ejecución de la orden impugnada, hasta tanto se resuelva el requerimiento previo y el recurso contencioso administrativo, y sin exigencia de garantías al ser el Ayuntamiento de Málaga una Administración Pública, por considerar que la citada orden no es ajustada a Derecho y por ello lesiva a los intereses de esta Administración Pública municipal.

El Ayuntamiento amenaza con ir a los tribunales

En el comunicado remitido a los medios de comunicación, el Ayuntamiento advierte de que "en caso de no ser atendido el presente requerimiento, ya sea de forma expresa o presunta", llevará el asunto a los tribunales a través de la interposición de un recurso contencioso administrativo, dentro del plazo previsto en el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, remitiendo los antecedentes a la Asesoría Jurídica Municipal a los efectos oportunos.

Cabe recordar que en enero de 2025 la Junta de Gobierno Local acordó recurrir la deuda de 63.787.348,17 euros –7.791.524,62 euros en concepto de inversión de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga y 55.995.823,55 euros concepto de explotación–, solicitada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga, en base al mismo acuerdo entre ambas administraciones antes referido.