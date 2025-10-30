Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Málaga cuenta con un parón de la Torre del Puerto en Madrid: "No es que nos lo temamos, es que lo sabemos"

Carlos Rubio asevera que el Ministerio de Transportes no elevará el proyecto al Consejo de Ministros hasta que no haya fallo judicial de los dos recursos contencioso-administrativos admitidos a trámite

Infografía de la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto

Infografía de la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto / L.O / LMA_EXTERNAS

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

La Torre del Puerto encaminó ayer una nueva fase en su tramitación, ahora en Madrid, después de que la Autoridad Portuaria haya dado el visto bueno al proyecto, ahora con la firma de David Chipperfield, y remitiese el expediente a Puertos del Estado.

Si este organismo da también su aprobación al proyecto, deberá enviarlo al Ministerio de Transportes y será esta cartera la que lo incluya en los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros. Como ya es conocido, el proyecto de la Torre del Puerto está condicionado a que el Gobierno levante la prohibición que actualmente impide dotar de uso hotelero al suelo puramente portuario, como ocurre en el Dique de Levante.

En esa tramitación que aún queda por delante, el Puerto de Málaga cuenta ya con un parón indefinido hasta que se resuelvan los dos recursos contencioso-administrativos que pesan sobre el proyecto y que están pendientes de resolución judicial, presentados por la Academia de Bellas Artes de San Telmo -ya visto para sentencia- y por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes.

Según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio,durante su participación en el programa ‘Málaga a Examen’ de Canal Málaga, ese parón se producirá en el Ministerio de Transportes, como tal, es un escenario que está ya «incorporado a las previsiones» del Puerto.

«No es que nos lo temamos, es que lo sabemos. Sabemos que el ministerio no lo va a tramitar hasta que no se resuelvan [los dos recursos]», expuso con rotundidad Rubio, que aseguró que no manejan plazos para el fallo judicial, ya que los plazos de la justicia son, lamentó, « imprevisibles y también eternos».

De hecho, el presidente del Puerto aseguró que el estudio del proyecto de Chipperfield para la Torre del Puerto por parte del equipo técnico portuario se ha demorado, no solo por la gran carga de trabajo que tiene el departamento de Infraestructuras actualmente debido a los numerosos proyectos que están desbloqueándose ahora en la dársena malagueña, sino también por la certeza de que Transportes no dará vía libre al expediente hasta que no haya claridad judicial y, por tanto, no había "prisa".

¿Cómo es la nueva torre?

Con respecto a la nueva Torre del Puerto, Carlos Rubio confirmó que ya es conocedor del nuevo diseño del hotel rascacielos aunque aclaró que deberán ser los promotores los que hagan una exposición pública.

«No somos nosotros quienes tenemos que darlo a conocer, es el promotor. Nosotros, por supuesto, el día que se haya terminado el trámite trámite concesional, que ya el proyecto pase a ser de aparte del puerto, sí, pero en este momento es el promotor el que debe dar algo a conocer», insistió.

Lo cierto es que la opinión pública aún desconoce cómo será el hotel rascacielos proyectado por David Chipperfield, el segundo arquitecto contratado por los promotores, Andalusian Hospitality II, para dar un giro a un proyecto altamente contestado por los malagueños.

Por tanto, poco se conoce de la nueva Torre del Puerto en cuanto a diseño tras la salida del arquitecto José Seguí del proyecto. Lo que sí se conoce es que medirá 144 metros, por lo que casi agota la altura máxima permitida, fijada en 150 metros

