Málaga tiene uno de los mayores expertos en sushi del mundo: más de 50 años de historia en el corazón de Fuengirola

El profesional empezó a aprender este tipo de cocina cuando apenas era un niño y ha trabajado en restaurantes tan emblemáticos como 'Nobu'

Sarai Bausán García

Málaga acoge uno de los mejores y más experimentados expertos en sushi de todo el mundo, con medio siglo de trayectoria en la cocina tradicional japonesa que aprendió cuando apenas era un niño y que le llevó a trabajar en uno de los restaurantes más emblemáticos de todo el mundo, 'Nobu'. Se trata de Nakamura San, uno de los 'sushiman' más antiguos del planeta que lleva una década ofreciendo sus mejores creaciones en Málaga.

Su pasión por la cocina comenzó cuando apenas era un niño en su Japón natal donde, tras finalizar sus estudios de Secundaria, adquirió su primer empleo en la cocina del restaurante 'Miyako Sushi', donde su maestro le enseñó la importancia de utilizar productos frescos a diario. "Aprendí, además, a respetar cada alimento, sabiendo utilizarlos de la mejor manera posible para sacar lo máximo de su sabor", asegura el profesional.

Uno de los 'sushiman' más antiguos del mundo, en Málaga

En este negocio estuvo una década formándose y aprendiendo de la auténtica cocina japonesa, tras lo que decidió trasladarse a Londres, donde trabajó en el restaurante de 'Nobu' de Hyde Park: "Allí pude experimentar y conocer otra dimensión de la cocina japonesa, su fusión con influencia de sabores peruanos". Tras esto, continuó su andanza descubriendo los entresijos de esta especialidad hasta que en 2008 decidió trasladarse a Málaga junto con su esposa para establecerse y disfrutar de lo que más le gusta hacer, cocinar, en distintos negocios de Málaga.

Finalmente, fue en 2017 cuando dio el salto definitivo para crear su propio restaurante, Kamura Sushi, el "sushi-bar más tradicional de la Costa del Sol", localizado en la avenida Los Boliches de Fuengirola. En este negocio que busca transportar a sus comensales a un clásico restaurante japonés del centro de Tokio a través de su pequeña barra, los ciudadanos pueden disfrutar de "la mejor" materia prima, con productos frescos y "sencillos" que, unidos a la calidad culinaria de su chef, convierten sus creaciones en "auténticas delicias".

Toda clase de especialidades de sushi en este restaurante japonés de Málaga

En la amplia carta con la que cuenta este negocio destacan sus entrantes desde 2,10 euros como su sopa miso, arroz o berenjena miso, así como su sashimi de dorada, angula, pez mantequilla, atún y salmón, entre otros, por 10 euros cinco piezas, sus nigiris desde 5 euros o el hosomaki desde 4,50 euros. Además, fuera de carta ofrecen tartar de cualquier pescado de la carta; donburi, un tartar con base de arroz de sushi; tataki de salmón o atún, temaki y bandejas XL de hasta 54 piezas, entre otros productos.

Todo ello está disponible en su local de Avenida Los Boliches número 108 de Fuengirola en horario de 13.00 a 16.00 horas los martes, mientras que de miércoles a sábado también abren en idéntico horario, así como de 20.00 a 23.00 horas.

