Mangas Verdes acoge un mercadillo de oportunidades para jóvenes que descubre tecnologías, IA y formación dual

El barrio de Mangas Verdes, en Málaga capital, ha acogido el VI 'Opportunity Morning', un mercadillo callejero concebido como un espacio de oportunidades para dar a conocer a cerca de 800 jóvenes la actual oferta formativa y los distintos recursos de empleo, fomento del emprendimiento, movilidad internacional y participación ciudadana mediante una treintena de expositores y un programa de actividades paralelas.

Organismos públicos y entidades sociales tenían un papel activo en este encuentro para la mejora de la empleabilidad y la presentación de recursos a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional así como a jóvenes en desempleo o en situación de especial vulnerabilidad.

Entre los primeros, destaca la participación del Servicio Andaluz de Empleo, el IMFE del Ayuntamiento de Málaga, el área de Empleo y Formación de la Diputación provincial de Málaga, la Cámara de Comercio con su Programa de Cualificación y Empleo (PICE), Faecta o la propia Asociación Arrabal-AID con la línea de apoyo a emprendedores del Programa Incorpora de la Caixa.

En cuando a la presencia del Tercer Sector, subrayar la participación de Incide, Secretariado Gitano, Cruz Roja, Prodiversa o la Escuela de Segunda Oportunidad, entre otras, que compartirán las iniciativas de empleabilidad que están desarrollando y las medidas específicas dirigidas para jóvenes.

Organismos públicos y entidades sociales tienen un papel activo en este encuentro para la mejora de la empleabilidad / l.o.

Banco del tiempo

A ellas se unen otro grupo de entidades que compartirán sus proyectos sociales abiertos a la participación de los jóvenes como es el caso de ACP, Dyar o el Banco del Tiempo y la zona de proyectos de movilidad internacional, intercambio o inmersión lingüística que promueven Tribeca, Internet Web Solutions o Arrabal-AID.

La diputada provincial de Empleo, María del Carmen Martínez, ha felicitado al barrio, en el que "vecinos y vecinas, comerciantes y empresas una vez más estáis involucrados en generar el espacio para la búsqueda de oportunidades de nuestros jóvenes", así como ha mostrado una vez más el apoyo de la institución provincial a las iniciativas de Arrabal.

La edición de este año ha tenido un enfoque muy relacionado con el empleo verde, la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en los distintos ámbitos profesionales y cómo contribuyen a revitalizar oficios tradicionales y sectores primarios para el desarrollo rural y urbano.

Una línea muy relacionada con las distintas vías de aprendizaje que ofrece la formación dual, una metodología que se explicaba a través de la participación de Caixaban Dualiza. Todo esto en una jornada didáctica y lúdica en la que se busca la implicación activa de los y las jóvenes a través de sorteos y dinámicas de grupo.

La Asociación de Vecinos Mangas Verdes y Arrabal-AID han impulsado este evento que se celebraba durante toda la mañana en la confluencia de las calles José Tallaví y Balbina Valverde, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través de la Junta de Distrito de Ciudad Jardín, la Junta de Andalucía con el respaldo de la Consejería de la Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud, Caixabank Dualiza y Fundación la Caixa. El reto compartido es activar a la juventud y presentar las alternativas que contribuyen a su desarrollo personal y profesional.

Charlas, talleres y 'workshops'

Una de las claves del programa de 'Opportunity Morning' han sido las actividades paralelas formadas por micro-charlas, 'workshop' formativos y talleres donde se han implicado expertos y profesionales de distintas empresas tecnológicas y técnicos de distintos organismos, quienes compartían sus experiencias con grupos de jóvenes de una forma cercana y amena.

Entre todas las acciones ideadas, destacaban especialmente aquellas más vinculadas a las nuevas tecnologías y la IA como la masterclass 'Competencias Digitales' impartida por Fundación Esplai; la actividad de fomento y divulgación tecnológica con gafas de realidad virtual, para probar las habilidades blandas o 'Soft Skills' para el empleo; o las muestras vinculadas a la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga 'Roborescue UMA', a cargo del equipo de Robótica y su proyecto mediante el que los estudiantes compiten internacionalmente frente a universidades y empresas.

También 'UMA Racing Team' donde se exhibía un prototipo de motocicleta, con el que disputan la cita internacional MotoStudent frente a equipos de todo el mundo; la charla 'Inteligencia Artificial aplicada al Emprendimiento', a cargo del técnico de Arrabal-AID, Manuel Valera; y la experiencia inmersiva sobre IA aplicada a la botánica denominada '¿Y si hablasen las plantas' de la 'startup' Gaia Labs.

Nuevas oportunidades para los jóvenes. / l.o.

Sostenibilidad

La sostenibilidad también constituyó un tema transversal en el VI 'Opportunity Morning' con el taller de reparación y segunda vida de bicicletas, una alternativa de movilidad y empleo verde a cargo de Alejandro Garrido, fundador de la cooperativa Alikindoi; la sesión de tratamiento y producción de nuevos ecoproductos con material textil reciclado a cargo de la empresa de inserción Aidei y su propuesta de economía circular HiloDoble; la sesión experiencial de electricidad fotovoltaica y de baja tensión con Iván M. Berbel, como alternativa energética sustentable; o la acción de concienciación medioambiental de LIMASAM impartida por los Agentes Dinamizadores RSC Málaga.

A todo eso se sumaba en un variado programa la demostración de hostelería y bartender a cargo de Andrea Galván Cantos, antigua alumna del IES Rosaleda y mejor bartender extranjera en el Concurso Internacional de Coctelería de Eslovaquia; la charla 'Despierta tu potencial: emprender es el camino a tus metas', a cargo de la Fundación Andalucía Emprende; la presentación de la 'Movilidad Europea' por parte del área Internacional de Arrabal-AID y dos propuestas de ocio: Un taller de percusión con la cooperativa DRANG y el proyecto artístico comunitario "Aquí falta..." impulsado por el artista ucraniano Oleksandr Zabarin.