Las obras del Muelle 8 del Puerto de Málaga empezarán a mediados del próximo año

Una de las obras más ambiciosas y esperadas para el Puerto de Málaga es la construcción del muelle 8, que supondrá un antes y un después para el tráfico de mercancías en la dársena de la capital malagueña.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, avanzó ayer en el programa ‘Málaga a Examen’ de Canal Málaga que la licitación de este proyecto estratégico será una realidad a mediados del próximo año, pudiendo empezar entonces las obras.

Esta misma semana se ha dado un paso importante, con el envío del proyecto a Puertos del Estado para su análisis, después de recibir el visto bueno de la propia Autoridad Portuaria.

Por otro lado, Rubio señaló que también deberá contar con la autorización del Consejo de Ministros debido a la inversión elevada que requiere, que alcanza los 50 millones de euros. «No debe ser compleja esa autorización», detalló.

Mientras avanza esa tramitación, en «las próximas semanas» se darán otros pasos importantes como la demolición de la antigua lonja o los antiguos cuartos de armadores. Además, el próximo año se acometerá la construcción del puente carretero sobre el río Gudalmedina, una obra fundamental para garantizar los accesos al futuro muelle y que tendrá una duración de entre ocho y diez meses.

Incremento del tráfico

El muelle 8 supondrá un incremento del 50% en el tráfico de mercancías, según Carlos Rubio, y permitirá diversificar y abrirse a otro tipo de productos. «Ese muelle nos da mucha versatilidad, nos da muchas posibilidades de mejorar, primero la eficacia de las operaciones y segundo la variedad de operaciones que podemos realizar», afirmó.