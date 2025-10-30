La ocupación de casas rurales en Málaga se va al 70% con Todos los Santos y Halloween: ¿cuál es el perfil del cliente?

Los alojamientos rurales del interior de la provincia de Málaga tendrán en este fin de semana de la festividad de Todos los Santos una ocupación media de casi el 70%, la más elevada de Andalucía, según las previsiones de la plataforma Ruralidays. Por países de origen, casi cuatro de cada diez turistas serán españoles (39%); seguidos por británicos (20%); alemanes (18%) y holandeses (10%).

Ruralidays afirma que, en esta ocasión, se observa "claramente" la diferencia en la estancia media entre nacionales y extranjeros.

"Los españoles reservan sobre todo con el objetivo de celebrar la festividad de los Santos y Halloween con su familia y amigos en una villa, con dos noches de media. Mientras, los foráneos contratan estancias más largas, que superan las ocho noches", ha apuntado este jueves el cofundador de Ruralidays, Félix Zea. Además, son más habituales las estancias en grupo, con una ocupación de las casas que está entre las cinco y seis personas. El precio medio por persona y noche asciende a 32 euros.

Entre los pueblos más cotizados para una escapada otoñal figuran los de la Serranía de Ronda, la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y Antequera. "Alquilar una casa rural en Málaga y en otros puntos del interior de Andalucía para celebrar Halloween con familiares y amigos es una opción cada vez más popular", ha añadido Zea.

En concreto, la ocupación prevista para estas fechas en la provincia de Málaga estará por encima del 67%. Le siguen Cádiz (59%); Almería (52%); Huelva (50%); Córdoba (49%); Granada (47%); Jaén (46%) y Sevilla (44%). La media andaluza es del 61%.

Conocer las tradiciones de los pueblos

La encuesta continua de preferencias de los viajeros que lleva a cabo Ruralidays.com pone de relieve que una de las principales motivaciones para alojarse en una casa rural en Málaga en estas fechas es "conocer y compartir las tradiciones de los pueblos que los acogen".

Imagen de una casa rural en la provincia de Málaga. / L. O.

Ruralidays pregunta a los viajeros qué cuestiones les motivan más a la hora de elegir unas vacaciones rurales. Entre los turistas internacionales, sobre todo, destaca el buen tiempo (60%); pero a continuación se sitúa la ubicación estratégica para visitar pueblos y ciudades (34%) y, a un nivel similar, la posibilidad de conocer la cultura y las tradiciones locales de los lugares donde se alojan (29%). También se valoran aspectos como los parajes naturales (19%), la gastronomía (15%) y la buena relación calidad-precio (14%).

Un otoño de temperaturas suaves

"Conocer la cultura y las tradiciones de los pueblos es una motivación creciente para el turismo rural en esta época, especialmente para los viajeros internacionales. Junto a las temperaturas suaves, los visitantes también destacan otros factores, como las buenas comunicaciones para hacer rutas por varios pueblos, el medio natural y la rica gastronomía", explica Zea.

En cuanto a su experiencia con el alojamiento, los elementos que los clientes valoran más (por encima del 9) son la amabilidad del propietario de la villa y la limpieza de la misma. Además, la sostenibilidad ambiental de este tipo de turismo frente a otras opciones de hospedaje tiene un "elevado peso" a la hora de elegir quedarse en una casa rural (7 sobre 10), según la plataforma.