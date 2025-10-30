¿Por qué la oposición no se cree los presupuestos para Málaga de la Junta?

A medida que avanza el otoño, en la calle se instalan los puestos de castañas asadas y en el debate político se arriman las ascuas al guiso de números que encienden los presupuestos del próximo año. Sin ir más lejos, esta misma semana el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía ha desvelado los suyos. Incluso, ha proclamado que en la provincia de Málaga hará un desembolso histórico. Y, como era de esperar, los principales grupos de la oposición han reaccionado con desconfianza y no se creen tanto anuncio. ¿Por qué? 'Mentira', 'publicidad' o 'pantomima' son algunas de las palabras empleadas por los dirigentes malagueños del PSOE, Vox e IU al valorar la promesa de 737 millones en inversiones que le hacen las cuentas andaluzas a esta provincia para el venidero y electoral 2026.

Es, precisamente, la cercanía de las elecciones andaluzas -que se esperan para junio del año que viene- uno de los argumentos que se usan como arma arrojadiza contra el Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Pero no es, precisamente, el único reproche que se le hace. Los representantes de las diversas varillas del abanico ideológico coinciden al señalar que el Ejecutivo autonómico del PP reincide al presentar, de un año para otro, inversiones que luego no ejecuta.

PSOE: "Los presupuestos de la mentira"

La valoración del PSOE sobre los presupuestos provincializados para Málaga reincide en el empleo de la palabra 'mentira' para vincularla a la gestión del Gobierno andaluz del PP. El secretario general de los socialistas malagueños y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, enfatizó que "los presupuestos de Juanma Moreno son los presupuestos de la mentira por dos razones".

"La primera es porque vuelven a incluir las mismas promesas que ya hizo Moreno Bonilla en el 2018 y que no ha cumplido ninguna. La única inversión nueva es la del Imec y este es un proyecto que trae a la provincia de Málaga el Gobierno de España. Y la segunda razón es que es papel mojado lo que hay en estos presupuestos porque luego no se ejecutan", insistió el líder del PSOE en la provincia de Málaga.

Aguilar se remontó, incluso, a la llegada de los populares hace seis años a San Telmo y subrayó que "en todos los presupuestos de la Junta de Andalucía desde el 2019, con las inversiones en Málaga nunca se ha superado el 30% de ejecución". "Y concretamente en estos del 2025 a 30 de septiembre solo se había ejecutado el 6,1%. Por tanto, el presupuesto puede decir lo que quiera, que luego la realidad es que Moreno Bonilla no invierte en la provincia de Málaga", añadió.

Además, Aguilar interactuó con la comparecencia vespertina del miércoles en la que la consejera malagueña de Economía y portavoz de la Junta, Carolina España, detalló las cuentas andaluzas para la provincia: "Dice Carolina España que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2025 son históricos y lo que es histórico es que vuelven a abandonar a Málaga".

Vox: "Autobombo y publicidad"

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ha denunciado que los presupuestos anunciados por la Junta de Andalucía para Málaga “no son más que un nuevo capítulo del autobombo y publicidad del Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Estamos en año electoral y era obvio que iban a vender un presupuesto con mayor dinero, pero lo que los malagueños deben saber es que todo ese dinero, todas las promesas de más hospitales, más centros de salud y más servicios públicos no sirven de nada si no se ejecutan, y el Gobierno de Moreno Bonilla es experto en prometer y no hacer”, ha declarado Sevilla.

Antonio Sevilla. / L. O.

Antonio Sevilla ha asegurado que Vox ya está trabajando para presentar propuestas que mejoren los presupuestos de la provincia de Málaga, "con el objetivo de que respondan realmente a las necesidades de los malagueños y no a los intereses electorales del Partido Popular".

Asimismo, el parlamentario malagueño ha recordado que, en lo que va de legislatura, Vox ha presentado 2.100 propuestas en forma de enmienda en toda Andalucía, y que de ellas, "cientos iban destinadas a mejorar infraestructuras, sanidad y servicios públicos en la provincia de Málaga, pero el PP solo ha aceptado un poco más de un 1%".

“El Gobierno de Moreno Bonilla rechaza el consenso, rechaza la aportación útil que hacemos desde Vox y, en definitiva, rechaza que los malagueños tengan unos presupuestos realmente útiles”, ha concluido Antonio Sevilla.

IU: "Una pantomima"

La coordinadora provincial de IU en Málaga, Toni Morillas, manifestó que los Presupuestos de la Junta de Andalucía “son, de nuevo, una una pantomima que no sirve para atender las necesidades urgentes que tienen los malagueños y las malagueñas en materia de acceso a la vivienda, en sanidad, educación o en atención a la dependencia”.

"Estamos, otra vez, ante unos Presupuestos en los que se pintan inversiones que ya fueron pintadas en el presupuesto del año anterior y que el equipo de Gobierno del PP dejó sin ejecutar; es, por tanto, una nueva venta de humo”, enfatizó Morillas.

Toni Morillas. / L. O.

Asimismo, la coordinadora de IU ha destacado que la provincia de Málaga es la penúltima en inversión por habitante: “Málaga está a la cola en inversiones por parte de la Junta de Andalucía y, lo más relevante, es que hablamos de una provincia que está fuertemente afectada por la política especulativa y por unos precios en materia de vivienda que hacen que sea prácticamente imposible acceder a ella; y ante esta situación, lo que nos encontramos es que el gobierno del PP en la Junta hace una inversión raquítica en materia de promoción de vivienda pública, de rehabilitación de vivienda y de apuesta por medidas valientes que permitan limitar y bajar los precios de la vivienda en la provincia de Málaga”, agregó sin perder de vista la crisis habitacional.