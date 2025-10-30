Piden la declaración de BIC de los árboles del Hospital Civil para salvarlos

Miembros de la plataforma ciudadana ‘Los 700 del Civil’, que se opone a la tala o traslado de los árboles del Hospital Civil, reclamaron hace un mes a la Consejería de Cultura la declaración de Bien de Interés Cultural, «en la modalidad que corresponda» de esta arboleda, para impedir la construcción en los terrenos del tercer hospital.

Según señala el escrito, la petición se fundamenta en el «valor incalculable» de estos cerca de 700 ejemplares (389 del aparcamiento y otros 325 en el entorno), «algunos con más de un siglo de antigüedad».

Entre las especies hay palmeras washingtonias y canarias, limoneros, ficus, falsos pimenteros, acebuches, higueras, pinos y celestinas.

Más de 20 especies de aves

Por otra parte, esta masa arbórea acoge a más de 20 especies de aves, entre ellas el vencejo común, el águila calzada, el cernícalo común, el papamoscas gris y la curruca cabecinegra.

Los reclamantes también argumentan que el actual PGOU propone «mantener la cantidad de masa arbórea teniendo en cuenta el porte y valor de las especies», así como la creación de «un parque de uso público».

Otro de los argumentos para proteger los árboles es que Bailén-Miraflores, al que pertenecen los terrenos, «es el distrito de Málaga con menos densidad de árboles por habitante», con solo 1,7 m2 de zona verde por habitante. «Este dato hace del bosque aledaño al Hospital Civil un bien cultural todavía más digno de proteger», argumentan en el escrito.

Concentración ciudadana en la arboleda del Hospital Civil. / l.o.

Dado que las obras del tercer hospital se encuentran en fase de licitación, «y si se iniciasen las tareas de tala masiva sería irreparable»; los miembros de la plataforma reclaman a la Junta de Andalucía «la paralización cautelar» del proyecto.

Por otra parte, en declaraciones a La Opinión, el abogado malagueño Adrián Peña, que ha sido asesor de los vecinos de la Vega de Mestanza, en su lucha contra la instalación de una estación depuradora de aguas residuales, subrayó que los vecinos «no están en contra del tercer hospital», sino del emplazamiento elegido.

«Me parece inadmisible»

Además, se mostró muy crítico con la Declaración Ambiental Unificada de la Consejería de Desarrollo Sostenible dado que descarta como terreno para el tercer hospital los jardines del Materno, porque, según este informe, «presentan un alto valor ambiental así como ejemplares arbóreos de gran antigüedad».

Sin embargo, denuncia el abogado, a la hora de analizar la parcela junto al Civil, que sí le parece apta a la Junta, «la palabra ‘árbol’ ni se menciona, lo que me parece inadmisible».

Por otro lado, Adrián Peña informó de que los vecinos presentarán un recurso contencioso-administrativo «en cuanto las obras se adjudiquen a alguna empresa».

Fuentes de la Consejería de Cultura informaron ayer a este diario que la petición de BIC para la arboleda del Hospital Hospital «la está aún revisando» la delegación de Málaga.