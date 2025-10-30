Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TAPAS

Platos de autor a tres euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': con concursos y actuaciones en directo

Los ciudadanos que participen en esta iniciativa podrán optar a un fin de semana en un apartamento de la localidad totalmente gratis

Platos de autor a 3 euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la tapa de cine': con concursos, música y actuaciones en directo

Platos de autor a 3 euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la tapa de cine': con concursos, música y actuaciones en directo / Ayuntamiento de Benalmádena

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Tapas de autor a tres euros con la bebida incluida. Esto es lo que podrán disfrutar los ciudadanos que se dirijan desde este viernes hasta el próximo 8 de noviembre a Benalmádena para disfrutar de su 'Ruta de la Tapa de Cine', una cita gastronómica que contará con más de 30 bares y restaurantes participantes del municipio, así como actuaciones y música en directo para celebrar una de las fiestas más emblemáticas del municipio.

En esta nueva edición, la 'Ruta de la Tapa de Cine' de Benalmádena ha batido récord de participación con 31 negocios de hostelería de los tres núcleos de población de la localidad, Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, que ofrecerán sus tapas de autor por tres euros con la bebida completamente gratuita.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Benalmádena con el objetivo de dinamizar la economía local y poner en valor la oferta gastronómica del municipio en temporada baja. Para ello, contarán con los mejores platos y productos de la provincia, y con un sinfín de actividades de ocio y arte, como animaciones en directo y la actuación de un saxofonista que interpretará las bandas sonoras más icónicas del cine.

Sorteos en la 'Ruta de la Tapa de Cine' de este municipio de Málaga

Pero los asistentes no solo podrán disfrutar de una jornada llena de gastronomía, música y cine, sino también podrán optar a un fin de semana en un apartamento de Benalmádena de forma totalmente gratuita. Para ello, deben acudir a un mínimo de cinco restaurantes participantes de cada zona, es decir, Pueblo, Costa y Arroyo, y sellar allí su 'tapaporte'.

Además, el certamen premiará las mejores creaciones de la treintena participantes por su creatividad, sabor y presentación con premios de 400, 250 y 100 euros para los tres primeros clasificados.

Los restaurantes participantes en la 'Ruta de la Tapa de Cine' de Benalmádena

“Este evento no solo llenará nuestras calles de vida, sino que también refuerza el tejido empresarial y consolida a Benalmádena como un referente gastronómico y cultural en la Costa del Sol”, ha destacado el edil de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos.

Noticias relacionadas y más

En esta nueva edición de la 'Ruta de la Tapa de Cine', los negocios que participarán ofreciendo sus mejores creaciones de autor serán El Árbol, La Embajada, Café del Hielo, Dream Team, 50 Peroles, Ámsterdam Café, Los Mellizos, Jona´s Helados, El Parador, Despensa Familiar, Er Tapeo, La Tarara, Los Delantales, Santos Barriles, Despensa del Mar, Peña el Tipo, Chopp, Antonio Marín, Bomballena, Taberna de Sinfo, Hogar del Jubilado, Bocai, La Esquinita de Julia, El Niño del Diablo, D.O., La Malcriada, Casa Cuenca, Magnus Grill, The Lilac Tree, La Tapería y Acholinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
  2. Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
  3. Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
  4. Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
  5. Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z
  6. La transformación urbana del río Guadalmedina impulsará más de 76.000 m2 de espacios verdes en Málaga
  7. La UMA prohíbe un acto de Vito Quiles al considerarlo incompatible con los valores universitarios
  8. El Parque del Oeste y el ruido nocturno

Avispa asiática en Málaga: ¿qué hacer si te pica?

Avispa asiática en Málaga: ¿qué hacer si te pica?

Los promotores de la Torre del Puerto harán una presentación pública del nuevo diseño en noviembre

Los promotores de la Torre del Puerto harán una presentación pública del nuevo diseño en noviembre

Una retención de 13 kilómetros bloqueó los acceso a Málaga desde Rincón

Una retención de 13 kilómetros bloqueó los acceso a Málaga desde Rincón

La cadena danesa de muebles JYSK inaugura en Mijas su octava tienda en Málaga y abre con descuentos

La cadena danesa de muebles JYSK inaugura en Mijas su octava tienda en Málaga y abre con descuentos

Platos de autor a tres euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': con concursos y actuaciones en directo

Platos de autor a tres euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': con concursos y actuaciones en directo

Todo lo que debes saber para la noche de Halloween en Málaga: actividades, EMT y seguridad

Todo lo que debes saber para la noche de Halloween en Málaga: actividades, EMT y seguridad

'Halloween' llega al Bioparc de Fuengirola: este es el curioso regalo que le han hecho a sus animales para celebrar la fiesta del terror

'Halloween' llega al Bioparc de Fuengirola: este es el curioso regalo que le han hecho a sus animales para celebrar la fiesta del terror

La ocupación de casas rurales en Málaga se va al 70% con Todos los Santos y Halloween: ¿cuál es el perfil del cliente?

La ocupación de casas rurales en Málaga se va al 70% con Todos los Santos y Halloween: ¿cuál es el perfil del cliente?
Tracking Pixel Contents