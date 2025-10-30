Platos de autor a tres euros en este municipio de Málaga que celebra su 'Ruta de la Tapa de Cine': con concursos y actuaciones en directo

Tapas de autor a tres euros con la bebida incluida. Esto es lo que podrán disfrutar los ciudadanos que se dirijan desde este viernes hasta el próximo 8 de noviembre a Benalmádena para disfrutar de su 'Ruta de la Tapa de Cine', una cita gastronómica que contará con más de 30 bares y restaurantes participantes del municipio, así como actuaciones y música en directo para celebrar una de las fiestas más emblemáticas del municipio.

En esta nueva edición, la 'Ruta de la Tapa de Cine' de Benalmádena ha batido récord de participación con 31 negocios de hostelería de los tres núcleos de población de la localidad, Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, que ofrecerán sus tapas de autor por tres euros con la bebida completamente gratuita.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Benalmádena con el objetivo de dinamizar la economía local y poner en valor la oferta gastronómica del municipio en temporada baja. Para ello, contarán con los mejores platos y productos de la provincia, y con un sinfín de actividades de ocio y arte, como animaciones en directo y la actuación de un saxofonista que interpretará las bandas sonoras más icónicas del cine.

Sorteos en la 'Ruta de la Tapa de Cine' de este municipio de Málaga

Pero los asistentes no solo podrán disfrutar de una jornada llena de gastronomía, música y cine, sino también podrán optar a un fin de semana en un apartamento de Benalmádena de forma totalmente gratuita. Para ello, deben acudir a un mínimo de cinco restaurantes participantes de cada zona, es decir, Pueblo, Costa y Arroyo, y sellar allí su 'tapaporte'.

Además, el certamen premiará las mejores creaciones de la treintena participantes por su creatividad, sabor y presentación con premios de 400, 250 y 100 euros para los tres primeros clasificados.

Los restaurantes participantes en la 'Ruta de la Tapa de Cine' de Benalmádena

“Este evento no solo llenará nuestras calles de vida, sino que también refuerza el tejido empresarial y consolida a Benalmádena como un referente gastronómico y cultural en la Costa del Sol”, ha destacado el edil de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos.

En esta nueva edición de la 'Ruta de la Tapa de Cine', los negocios que participarán ofreciendo sus mejores creaciones de autor serán El Árbol, La Embajada, Café del Hielo, Dream Team, 50 Peroles, Ámsterdam Café, Los Mellizos, Jona´s Helados, El Parador, Despensa Familiar, Er Tapeo, La Tarara, Los Delantales, Santos Barriles, Despensa del Mar, Peña el Tipo, Chopp, Antonio Marín, Bomballena, Taberna de Sinfo, Hogar del Jubilado, Bocai, La Esquinita de Julia, El Niño del Diablo, D.O., La Malcriada, Casa Cuenca, Magnus Grill, The Lilac Tree, La Tapería y Acholinos.