Los policías nacionales de Málaga podrán exhibir la Medalla de la Ciudad

Todos los grupos municipales han apoyado la propuesta de VOX para que la distinción que la Comisaría Provincial recibió a título colectivo el año pasado pueda usarse de forma individual en actos oficiales por los agentes

Pleno del Ayuntamiento de Málaga. / Europa Press

La Opinión

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales que los agentes destinados en la Comisaría Provincial puedan lucir la Medalla de la Ciudad que el Consistorio concedió el año pasado a la Policía Nacional en un acto en el que también se nombró a la Comisaría Provincial Hija Adoptiva de la capital. La moción, presentada por Vox a instancias de la Confederación Española de Policía (CEP), finalmente ha prosperado después de que el anterior comisario principal y jefe provincial, Enrique Barón, y el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desestimaran inicialmente las consultas del sindicato. Ambos entendían que la medalla fue concedida como una distinción colectiva, a la institución, no individual.

Pleno de 2024 en el que se otorgó la Medalla de la Ciudad a la Policía Nacional. / Álex Zea

"Es un gran éxito sindical, un logro histórico. El resultado de siete meses de trabajo, hablando con el alto mando de la Comisaría Provincial, con los distintos grupos municipales e incluso con el alcalde", ha asegurado el secretario provincial de la CEP, Miguel Millán, que ha defendido la moción en el pleno. Millán espera que la moción se haga efectiva en unos meses.

Tal y como informó este diario en junio, De la Torre trasladó hace unos meses a los responsables de la CEP que el Reglamento de Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento sí contempla la posibilidad de otorgar la Medalla de la Ciudad tanto a personas físicas como a entidades, pero en el caso de estas últimas, que es el caso de la Comisaria Provincial, sólo habilita a exhibir la medalla «en sus instalaciones, pendones, banderas o insignias corporativas, no el de su uso personal por parte de los miembros que la integran». De la Torre añadió en su misiva que, en el caso de las instituciones a las que se ha concedido esta distinción ,siempre se ha seguido el mismo criterio y que no consta precedente alguno de autorización para uso individual por parte de sus integrantes.

Sin embargo, el sindicato no tardó en encontrar un caso similar en Algeciras, cuyo Ayuntamiento concedió en 2008 la Medalla de Oro de la Ciudad a la Comisaría de la Policía Nacional y a la Comandancia de la Guardia Civil. Años más tarde, en 2020, el mismo Consistorio aprobó no sólo que los agentes destinados en ambas sedes policiales pudieran lucir en sus uniformes dicha medalla en actos oficiales, sino que además se pudiera añadir como mérito en las hojas de servicio de los agentes y se tenga en cuenta a efectos de concursos de traslado y promoción interna. Los responsables de la CEP siempre han destacado que esto no supondría costo alguno para las arcas municipales, ya que cada agente asumirá el gasto de la reproducción de la medalla

