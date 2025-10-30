Los promotores de la Torre del Puerto harán una presentación pública del nuevo diseño en noviembre

Tras recibir esta semana el visto bueno por parte del cuerpo técnico de la Autoridad Portuaria de Málaga, los promotores de la Torre del Puerto planean ya una convocatoria pública para presentar el nuevo diseño del hotel rascacielos proyectado en el Dique de Levante.

Así lo confirman fuentes de Hesperia a este periódico, que adelantan que la presentación del trabajo de David Chipperfield será en noviembre. Estas mismas fuentes sostienen que están "acabando de fijar fecha" y que cuando esté definida se convocará a los medios de comunicación.

Hay que recordar que la primera visita de Chipperfield a Málaga fue el pasado febrero. El premio Pritzker acudió al Ayuntamiento de Málaga acompañado por el equipo de Hesperia para reunirse con el alcalde Francisco de la Torre y el presidente del Puerto, Carlos Rubio, en una cita en la que revelaron una maqueta que reflejaba los volúmenes de la torre pero que no ofrecía grandes detalles sobre el diseño final así como unas infografías que tampoco permitían atisbar los cambios de Chipperfield sobre el proyecto hasta ahora conocido, el de José Seguí.

Presentación del avance de la nueva Torre del Puerto. / L.O

¿Qué se sabe del proyecto?

Ese día sí se conoció que la Torre del Puerto tendrá una altura de 144 metros -la anterior medía 116 metros-, con una horquilla de habitaciones de entre 350 y 390 habitaciones, de las que el 30% serán suites. Además, se anunció que la inversión requerida para la construcción del hotel superará ampliamente los 120 millones de euros que se fijaron en su día.

Se hizo pública también una intervención prevista en el Paseo de la Farola y el Dique de Levante, donde se proyectan seis zonas públicas para la ciudadanía, en las que se incluyen un centro de convenciones con un salón de hasta 800 plazas -la capacidad total son 2.000 plazas-, una plaza de uso comercial y gastronómico y zonas ajardinadas, según comunicó Hesperia.

Infografía de la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto / L.O

Su CEO, Jordi Ferrer, compartió que esperaban que el hotel pudiera estar terminado en 2028 aunque los plazos de la tramitación dependen ahora de la resolución de los dos recursos contencioso-administrativos que pesan sobre el proyecto.

En ese sentido, la Autoridad Portuaria ya ha dejado claro que incluyen en sus previsiones un "parón" de la tramitación en Madrid -el expediente está ya en Puertos del Estado- cuando llegue al Ministerio de Transportes, que no elevará el proyecto al Consejo de Ministros hasta que no halla fallo judicial y se despejen ambos pleitos.