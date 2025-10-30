El sindicato UGT denuncia una "maniobra de ocultación deliberada" con la Torre del Puerto

El sindicato UGT, con representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ha exigido hoy una reunión urgente al presidente Carlos Rubio después de que diese a conocer ayer que han remitido a Puertos del Estado el proyecto de Chipperfield para el hotel rascacielos del Dique de Levante.

En un comunicado remitido a la prensa,el responsable del sector marítimo portuario de UGT Málaga, Justiniano Sen, critica que los consejeros no disponen de información "ni de documentación alguna" sobre la "pretendida concesión" para la nueva propuesta de la Torre de Puerto, lo que denominan "proyecto Chipperfield".

Asimismo, critica que en el orden del día del Consejo de Administración de ayer no se recogía "ningún punto a tratar" relacionado con el proyecto sino que se trató "de forma breve" en el "informe de presidencia".

"En ningún momento en la exposición de Carlos Rubio se trasladó al Consejo lo publicado más tarde en los medios, respecto a la finalización de los trabajos técnicos del nuevo proyecto presentado, ni la continuación del trámite administrativo mediante el envío de la “supuesta” documentación a Puertos del Estado", sostiene el comunicado.

"Deslealtad institucional"

Por ello, UGT denuncia una "maniobra de ocultación deliberada" por parte de la Autoridad Portuaria así como un "acto de profunda deslealtad institucional" hacia el Consejo de Administración como órgano de gobierno del Puerto. "Se está pretendiendo construir un proyecto de extraordinaria trascendencia social y económica sobre una base de ocultación y desprecio a los procedimientos".

El sindicato señala que esperan una "rectificación" por parte de Carlos Rubio así como la puesta a disposición de la documentación solicitada por los consejeros. En esta línea, le piden una reunión urgente en el seno del Consejo de Administración, órgano al que, defienden, "le corresponde decidir sobre esta concesión solicitada mediante Trámite de Competencias de Proyectos en fecha 18 de Junio del 2015".