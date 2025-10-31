La ampliación del aeropuerto de Málaga 'despega' con los primeros 90 millones de euros

La ampliación del aeropuerto de Málaga 'despega' de forma definitiva con una importante inversión de 90 millones de euros en asistencias técnicas, unos contratos destinados a supervisar la redacción de un proyecto que permitirá al aeródromo adaptarse a las necesidades operativas y comerciales del siglo XXI.

El Consejo de Administración de Aena ha dado luz verde hoy a la licitación, por 52.159.138 euros, de las asistencias técnicas de Project Management, encargada de la supervisión de los proyectos que se redactarán.

Este contrato incluye la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación, y se suma a la licitación de 36 millones y medio para la asistencia técnica de redacción del proyecto, actualmente en la fase final de la presentación de ofertas, previa a la adjudicación.

Según Aena, las tareas de la asistencia técnica "contribuirán a la salvaguarda de la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental". Asimismo, esta supervisión es aún más necesaria para garantizar el buen funcionamiento del aeropuerto, que se mantendrá operativo durante las obras.

Recreación de la ampliación del aeropuerto de Málaga. / L.O

Ampliación "ambiciosa"

Esta ampliación, según Aena, la más "ambiciosa" desde la inauguración de la T3 en 2010, es el reto de la próxima década para el aeropuerto malagueño y requerirá una inversión aproximada de 1.500 millones de euros. El proyecto está oficialmente en marcha con la contratación de estas asistencias técnicas, con e objetivo de que la primera piedra de las obras se pueda celebrar entre finales de 2028 y principios de 2029, tal y como informó el director del aeropuerto, Pedro Bendala, en una entrevista con este periódico.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha hecho eco de la nueva licitación a través de su cuenta en X, en la que ha asegurado que el Gobierno "cumple" sus "compromisos con la ampliación del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol", una obra que, ha destacado, "mejorará las instalaciones y la atención a los pasajeros".

Proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga. / L.O

"Estaremos dos años diseñando y luego tendremos que hacer una licitación pública de obras o de las obras que salgan, que no sabemos cuántas obras van a salir, que durará otro año", apuntó Bendala, que estimó un plazo de obra de cinco años, en las que se irán inaugurando espacios de forma progresiva.

Adiós a la T1 y nuevas zonas de embarque

La ampliación del aeropuerto de Málaga aumentará la huella del recinto de los 80.000 metros cuadrados actuales a los 140.000, y lleva aparejada una serie de demoliciones que supondrán una profunda remodelación del recinto.

Uno de los principales hitos será la demolición de la T1, construida en los setenta para cubrir las necesidades del tráfico internacional del aeropuerto en aquella época. "Ahora para los años 20 tenemos lo que tenemos, que es una respuesta adecuada, pero para los años 30 del siglo XXI, necesitamos una nueva respuesta y esa es la que vamos a trabajar", explicaba Pedro Bendala.

Terminal 1 del aeropuerto de Málaga, ahora en desuso. / L.O

Otro punto clave será la construcción de un gran dique de embarque de casi un kilómetro en la segunda pista, lo que permitirá acometer una profunda reestructuración de la terminal del aeropuerto, que pasará a tener forma de «u». Este muelle, denominado «dique E» tendrá doce puertas de embarque.

Con la puesta en marcha de esta nueva zona de embarque se acometerá la demolición de dos pequeños muelles de embarque ubicados en la primera pista -uno de ellos dedicado en exclusiva a los vuelos hacia países fuera del espacio Schengen- cuya actividad se trasladará al nuevo espacio habilitado en la segunda pista.