Andalucía convocará 364 plazas de médicos mediante concurso en zonas de difícil cobertura

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias va a poner en marcha una convocatoria de acceso mediante concurso a un total de 364 plazas de profesionales en puestos de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales, y que supondrán 320 médicos de familia y 44 pediatras de atención primaria.

Este anuncio fue realizado el jueves en comisión parlamentaria por el consejero del ramo, Antonio Sanz, quien dijo que la iniciativa de concurso de méritos en vez de examen es «importante» y su objetivo es avanzar en mejorar la cobertura sanitaria en todas las zonas de Andalucía, especialmente en esas zonas de difícil cobertura.

Sanz informó también de que su departamento va a elaborar un decreto específico para la selección de estos profesionales, con medidas que garanticen la permanencia de los que accedan por concurso durante al menos dos años, sin necesidad de tener que superar una fase de oposición. «Es una importantísima novedad a la hora de abordar la cobertura en las zonas de difícil cobertura», apuntó el consejero, quien añadió que en el primer semestre de 2026 la Consejería comenzó las negociaciones con las organizaciones sindicales para mejorar el decreto del concurso para que «sea abierto y permanente».

Aseguró que el Gobierno andaluz ha duplicado la plantilla de personal fijo en el sistema sanitario, pasando del 48 al 82 % y anunció que «va a seguir en esta senda», de forma que gracias a la «histórica» oferta de empleo público de los años 2022, 2023 y 2024 se cuentan con 21.953 plazas de empleos fijos más.

De la misma forma, señaló que esta semana la Junta ha aprobado en mesa sectorial la nueva oferta de empleo público por la que se van a estabilizar más de 10.200 plazas más, que se desarrollará durante las pruebas que se convocarán para el próximo 2026 para lograr la estabilización de la plantilla de un 96 %.

«Ese es el objetivo y ese es el cambio que vamos a ofrecer del sistema sanitario público de salud en Andalucía y de la situación de los profesionales sanitarios en nuestra tierra», recalcó Sanz, quien añadió que Sanidad ha creado nuevas categorías profesionales, como la de podología, la enfermería clínica y de investigación, la enfermería referente de centro educativo, y la expertas de salud mental.