Andalucía impulsará el negocio y la conectividad aérea en la feria de Londres

La comunidad andaluza centrará su estrategia promocional en la feria turística World Travel Market (WTM), que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en Londres, en la generación de negocio, así como en la mejora de la conectividad aérea mediante encuentros con los principales intermediarios del mercado británico.

La WTM es uno de los encuentros de referencia de la industria turística del mundo, y la principal cita del sector en Reino Unido, el primer emisor internacional de turismo internacional hacia la región. El pasado año congregó más de 46.000 profesionales y más de 4.000 expositores de 184 países.

La comunidad encamina sus objetivos en este certamen «al refuerzo de la conectividad aérea, la diversificación de flujos de viajeros más competitivos, el respaldo a la operación tradicional y el reposicionamiento de la marca hacia nuevos públicos», según señaló el jueves el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal.

La delegación andaluza trabajará para «convertir la visibilidad de la marca en acuerdos comerciales y contratos», con una agenda de reuniones previstas con actores clave de la aviación, la turoperación y el ecosistema digital.

Andalucía contará en esta feria con un expositor de 580 metros cuadrados, de similares dimensiones a la edición anterior, orientado a facilitar la generación de reuniones. Contará con una zona de negocio con 40 mesas en la que estarán presentes, entre espacios fijos y rotatorios, 59 empresas e instituciones.

Herramientas tecnológicas

La comunidad volverá a apostar por la innovación con el despliegue de herramientas tecnológicas, como una aplicación que gestionará la zona de reuniones para el registro, reserva de espacios y seguimiento de profesionales; la monitorización a través de inteligencia artificial para conteos, flujos y mapas de calor, y la generación mediante inteligencia artificial (IA) de itinerarios personalizados.

La agenda incluye un acto el martes 4 de noviembre por la tarde en al que están citados operadores, agentes y medios para activar a los clientes profesionales potenciales y favorecer el cruce entre la oferta y la demanda.

El miércoles 5 tendrán lugar mesas de debate con prescriptores, representantes de aerolíneas y responsables de estrategia del mercado británico. Uno de los paneles se dedicará a la diversificación de flujos hacia un modelo más sostenible, y el segundo se centrará en la innovación, la sostenibilidad y la conectividad en el sector aéreo.

Promoción fuera de la feria

Esa misma jornada, ya fuera del recinto ferial Excel, en el espacio Christ Church Spitafields del Londres, se desarrollará un evento al que asistirán unas 150 personas entre oferta andaluza y demanda británica, dirigido a profundizar en las conversaciones iniciadas en la feria para cerrar oportunidades de negocio.

Además, en el marco de la WTM están previstos encuentros con responsables de turoperadores como TUI, Jet2Holidays o Soltour, para el seguimiento de su negocio en Andalucía y posicionamiento de nuevas propuestas en el destino, junto a la Asociación de Agencias de Viajes Británica (ABTA), para mantener sinergias.

En cuanto a la conectividad, se han programado citas con Easyjet, British Airways, Jet2.com, Wizz Air, Edelweis e Iberia, para abordar sus resultados, previsiones y analizar posibles rutas. También habrá reuniones con plataformas digitales como Skyscanner, Hotelbs o Connect.