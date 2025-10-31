Avistan más de un centenar de cigüeñas en el PTA y su entorno

Durante las últimas semanas se han producido más de un centenar de avistamientos de cigüeñas en los alrededores del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Este fenómeno ha despertado el interés de los trabajadores del recinto, ya que no es común observar estas aves en un espacio dominado por edificios e infraestructuras tecnológicas.

Experto

Blas Molina es ornitólogo y biólogo en la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), y dijo que la provincia de Málaga "tiene una población muy pequeña de cigüeña blanca reproductora. Este año, según el censo, se contabilizan unas siete parejas que crían, principalmente en la zona norte. Además, Málaga es una zona de paso migratorio, ya que las cigüeñas cruzan por el Estrecho de Gibraltar y algunas atraviesan la provincia, sobre todo por la parte oriental".

Molina explicó que puede ser habitual el paso de las cigüeñas por el Parque Tecnológico de Andalucía. Además, en algunas zonas urbanas "como en el centro de España o en Madrid, las cigüeñas utilizan farolas, antenas o tejados para pasar la noche, sobre todo si hay fuentes de alimentación cercanas. En el PTA ocurre algo similar".

Por otro lado, el ornitólogo habló sobre los tipos de cigüeñas que pueden pasar por la Costa del Sol: "Principalmente, la cigüeña blanca, que es la más abundante. También puede pasar la cigüeña negra, aunque es mucho más escasa y tiene un comportamiento migratorio diferente".

El cambio climático podía ser uno de los factores, por los que este tipo de aves emigraran a esta zona, pero Blas negó rotundamente esta suposición: "No, en este caso no está relacionado con el cambio climático, sino con la disponibilidad de alimento y de zonas de descanso seguras".

Estos animales se encuentran cerca de carreteras, antenas o edificios altos, Molina analizó si puede haber alguna catástrofe: "No hay riesgo de que estén en este tipo de sitios, por eso eligen esas zonas, porque se sienten seguras. El verdadero riesgo está en los lugares de alimentación, como los basureros, donde pueden ingerir alimentos tóxicos o enredarse con plásticos y cuerdas, lo que puede causarles heridas o incluso la muerte".

El biólogo explicó cuáles son las medidas para favorecer el paso de estas aves sin perjudicar su hábitat: "La clave es conservar los humedales de Málaga, para que las cigüeñas los utilicen durante la migración, y fomentar una agricultura menos intensiva que mantenga las fuentes de alimento para ellas y otras aves".

"Málaga es un punto importante dentro de las rutas migratorias de muchas aves que cruzan hacia África por el Estrecho de Gibraltar. La provincia forma parte de un corredor biológico crucial para cigüeñas y rapaces que aprovechan las corrientes térmicas para migrar", zanjó Blas Molina.

Trabajador del PTA

Carlos Rivera es trabajador de la empresa Airzone, en el PTA, y afirmó que: "Es impresionante verlo. Se posan en todas las farolas que hay en la hiperronda, sin saltarse ninguna. La imagen es muy bonita, como si estuvieran haciendo un pasillo elevado, perfectamente ordenado, como si estuvieran saludando el paso de los coches desde su posición privilegiada. Tuve la oportunidad de contemplarlo al atardecer", apuntó Rivera.