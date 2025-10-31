La catedrática de Telecomunicación de la UMA, nombrada asesora experta de 'Sandbox IA'

La catedrática de Telecomunicación de la Universidad de Málaga (UMA) Mari Carmen Aguayo ha sido nombrada asesora experta del primer entorno controlado de pruebas de la Unión Europea para garantizar la responsabilidad de sistemas de inteligencia artificial, denominado 'Sandbox IA'.

Impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España, permite comprobar la forma de implementar los requisitos del reciente Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Este equipo asesor nombrado por resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial lo integran 40 profesionales de reconocido prestigio y experiencia técnica, en su mayoría, provenientes del sector empresarial.

Representación malagueña

La profesora de la Escuela de Telecomunicación de la UMA es de las pocas que proceden del ámbito académico y, además, es la única representante de la Universidad de Málaga, ha indicado la institución académica malagueña en un comunicado.

La catedrática Mari Carmen Aguayo es directora del Instituto de Investigación en Telecomunicación de la Universidad de Málaga (Telma). Su ámbito de investigación es la unidad de comunicaciones y procesado de señal.

Actualmente trabaja en redes de comunicaciones en las que la IA está imbricada y desarrolla parte de la funcionalidad. Así, en colaboración con la compañía Keysight Technologies ha realizado ya tres contribuciones al 'Study Item' de la entidad de estandarización 3GPP que versa de manera específica sobre inteligencia artificial en la red de acceso radio de la sexta generación de comunicaciones móviles (6G).

"Entre los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo se encuentran algunas aplicaciones como la biometría, los sistemas para determinar la admisión de personas físicas a centros educativos o para la contratación de personal. Mal ejecutados, se podría atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha explicado la catedrática de la UMA.

Además, ha añadido que también son de alto riesgo los sistemas de IA destinados a ser utilizados como componentes de seguridad en la gestión y el funcionamiento del tráfico rodado o del suministro de agua, gas, calefacción, electricidad y, por supuesto, de las infraestructuras digitales críticas como las redes de comunicaciones.

Como resultado del entorno 'Sandbox IA' y dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, se obtendrán unas guías basadas en la evidencia y la experimentación que faciliten a las entidades, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y a la sociedad en general, el alineamiento con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.