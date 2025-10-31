La Costa del Sol recupera su principal mercado y recibirá 3,2 millones de turistas británicos este año

Los datos ya acumulados durante este año y las previsiones del último trimestre le sirven al sector turístico malagueño para confirmar que -tras los estragos de la pandemia y la incidencia del Brexit- ya ha recuperado a su gran mercado: el turismo británico. Las previsiones estiman que durante el presente 2025 llegarán a la Costa del Sol casi 3,2 millones de turistas británicos -3,17 millones para ser exactos- y esto supone un 1,46% más que en 2024. Además, al cierre de este ejercicio se habrían generado 4.609 millones de euros en ingresos, un 0,56% más que el año anterior.

Esta tendencia al alza ya se ha asomado a las cifras registradas entre enero y septiembre, cuando 2,4 millones de pasajeros británicos llegaron al Aeropuerto de Málaga. Ese registro implica un 7,9% más que en 2024 y un 2,7% más que en 2019, lo que consolida "la fortaleza del destino en conectividad y demanda", según aseguró el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Este viernes, en vísperas de una nueva participación en la feria londinense World Travel Market, Turismo Costa del Sol ha presentado la estrategia con la que pretende reforzar el liderazgo de este destino en su principal mercado emisor.

A día de hoy, el mercado británico representa el 23,5% del total de llegadas a este destino y el 28% de las internacionales. La Costa del Sol concentra el 85% de los pasajeros británicos que llegan a Andalucía y casi el 13% de los de España, lo que refleja su liderazgo nacional.

En cuanto al alojamiento, 872.613 británicos se hospedaron de enero a septiembre de este año en hoteles (+4,2%) y generaron 3,7 millones de pernoctaciones (+5,5%). Y, hasta agosto, otros 148.736 viajeros del Reunido se alojaron en apartamentos.

Durante su intervención, el presidente de Turismo Costa del Sol defendió que estas cifras "demuestran que nuestro destino ostenta un liderazgo imbatible y que el mercado británico se recupera”.

Presencia en la WTM

Francisco Salado explicó que la Costa del Sol acude dentro de unos días a la World Travel Market londinense con “un importante esfuerzo inversor que ronda el millón de euros", si se suma la inversión en una importante campaña publicitaria y el gasto que supone la presencia en la feria. "Nuestra presencia en Londres busca fidelizar a un visitante esencial para la provincia y fortalecer la colaboración con operadores, aerolíneas y asociaciones del Reino Unido”, enfatizó Salado.

Turismo Costa del Sol contará con un stand propio de 250 metros cuadrados -ubicado junto a Turismo Andaluz y Turespaña- y allí dispone de zonas de trabajo, networking y atención al público, "concebidas para apoyar al tejido empresarial y turístico del destino", según precisó el presidente de la Diputación.

La acción promocional más ambiciosa se llevará a cabo en Oxford Street, dónde se proyectará un vídeo 3D en la pantalla The Cube Flannels X para mostrar los atractivos del destino costasoleño y se alcanzarán los 3,9 millones de impactos en una sola semana.

Igualmente, se desplegará otra acción complementaria y el último día de la feria esta proyección se trasladará a un enclave tan emblemático de la capital inglesa como Piccadilly Circus, y se obtendrán más de 35.000 impactos adicionales.

"Aquí tienen su casa"

El presidente de Turismo Costa del Sol que, otro año más, uno de los grandes objetivos con los que la delegación malagueña viaja a Londres será "captar clientes con mayor nivel de gasto y duración de la estancia para seguir fidelizando a nuestro primer mercado extranjero”. "La entidad afronta esta edición con prudencia ante el contexto internacional, pero también con optimismo, ya que los datos confirman la mejora de los registros principales turísticos del principal mercado emisor extranjero", añadió durante una comparecencia en la que le acompañó el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

En este sentido, Salado recalcó que -con su presencia en la WTM Londres 2025- Turismo Costa del Sol no solo "reafirma su compromiso con la promoción internacional, la excelencia y la consolidación del destino como referente competitivo y sostenible para el viajero británico". Además, el mensaje añadirá ingredientes que no perderán de vista el vínculo establecido en estos lares mediterráneos durante décadas con el turismo procedente del Reino Unido: “Queremos insistir en que en la Costa del Sol tienen su casa y su destino preferido”.