Cuando el destino está escrito en Brasil

Todo comenzó el año pasado en el aeropuerto de Málaga, cuando la escritora Carmen Trella Vida estaba a punto de volar a Brasil, para recorrer el país durante un mes.

«En el aeropuerto vi a una limpiadora, no recuerdo su cara; pero su gesto o su posición hizo que se me cruzara una idea por la cabeza», explica a este diario.

Más tarde, durante el vuelo de 8 o 9 horas, esta malagueña nacida en Alemania, hija de malagueños emigrantes, comenta que fue gestándose la idea principal: la protagonista, Juana, una limpiadora del aeropuerto de Barajas, encuentra el pasaporte de una persona muy parecida a ella, así como un billete de avión a Brasil. El instinto le empuja a tomar ese avión y cruzar el charco.

«Me imaginé a esa mujer, que ha tenido que luchar mucho en la vida y que todo los días ve pasar gente con sus maletas; y a lo mejor tiene el deseo de viajar a algún sitio. De repente, encuentra ese billete y se le cruza por la cabeza la idea de utilizarlo; lo decide en minutos porque el vuelo sale en dos horas», detalla.

Así arranca ‘Senderos del destino’, la cuarta novela de Carmen Trella, publicada en Ediciones del Genal e inspirada en hechos reales pues, además, la autora pudo conocer Brasil con más profundidad que un mero turista, ya que tuvo como guías a su familia política y conocidos.

«He estado en grandes ciudades como Río de Janeiro o Fortaleza, pero también en pequeños pueblos donde todavía hay población indígena», subraya.

En ese recorrido por Brasil, la escritora cuenta que tuvo la oportunidad de conocer a todo tipo de personas, incluidos «descendientes de españoles que emigraron a principios del siglo XX», y muchos de esos paisajes y encuentros aparecen reflejados en la novela.

La escritora, durante su viaje a Brasil el año pasado. / Archivo de la autora

El giro vital

En cuanto a ese giro vital que da la protagonista cuando, en lugar de entregar la documentación encontrada a la policía, como suele hacer, decide cambiar de vida y marcharse a Brasil, Carmen Trella destaca que también ella ha tenido que tomar «decisiones arriesgadas» y reinventarse.

En su caso, la escritora explica que es licenciada en Ciencias Empresariales, montó su propia consultoría de marketing y también se dedicó a la publicidad como directora en empresas, con largas jornadas de trabajo y mucho estrés; «hasta 2012, cuando, por circunstancias de la vida, doy un giro de 180 grados y me dedico a lo que siempre quise hacer: empecé a escribir y a pintar. Desde entonces, soy más feliz que una perdiz», confiesa.

Por este motivo, y como puede leerse al comienzo de la obra, está dedicada «a todos los que tomaron decisiones arriesgadas guiados por su corazón y su instinto».

Carmen Trella, que comenta que escribe desde niña -«siempre digo que mi primer libro fue el diario que me regalaron en la Primera Comunión, con siete años»-, explica que en todas su novelas «hago fichas de los personajes y los describo en todos los aspectos físicos y personales». En cuanto a la estructura, señala que la tiene «en la cabeza», aunque a la hora de escribir «los personajes me van diciendo que no hay que ir por aquí, sino por allí».

En el caso de ‘Senderos del destino’, cuenta que en la novela hay «cierta intriga, amor, desamor, secretos, engaños, mentiras, dificultades...»; una trama sustentada además por mucha documentación complementaria.

Por otro lado, la escritora explica que es un libro que ha meditado bastante, para no «decepcionar» a los lectores, tras el éxito de su novela anterior, ‘En un mar de olivos’, de la que incluso ha escrito un guión de ocho capítulos para una posible serie, por si alguna productora estuviera interesada.

Por cierto que de ‘Senderos del destino’ también apunta que «podría salir una serie de televisión».