Sucesos
Detenida en Málaga una cuidadora por once hurtos de dinero y joyas a personas mayores que cuidaba
La Policía Nacional acredita que la mujer acumula casi treinta operaciones de venta en casas de empeño por calor de 29.000 euros
Una cuidadora de personas mayores ha sido detenida en Málaga como presunta autora de hasta once hurtos de joyas y dinero en domicilios en los que trabajaba. La investigación de la Policía Nacional determina que la mujer habría efectuado hasta 27 operaciones de venta o empeño de joyas entre abril y septiembre del presente año por un valor total que supera los 14.000 euros.
Las pesquisas, llevadas a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Este de Málaga, comenzaron tras una denuncia por el hurto de diversas joyas y dinero en el domicilio de una persona de edad avanzada dependiente. Fue en septiembre, cuando la denunciante comunicó a los agentes que a su casa solamente había accedido una cuidadora para atender a su marido. Los policías lograron localizar las joyas en diferentes establecimientos dedicados a la compraventa de alhajas. Las intervinieron para entregárselas a su legítima propietaria, que las reconoció sin ningún género de dudas.
La mujer que vendió las joyas en las casas de empeño fue localizada y detenida. Era la cuidadora, de 38 años, y los agentes acreditaron que había acumulado en cuatro meses hasta 27 operaciones de venta o empeño en este tipo de establecimientos por un valor que llegaba a sobrepasar los 14.000 euros. Y en otras ventas desde el 2021 hasta principios de 2025, otros 15.000 euros.
Tantas operaciones llevó a los agentes a contactar con las distintas empresas en las que había prestado servicio la cuidadora de manera formal o temporal en residencias y en domicilios particulares de personas vulnerables, lo que les permitió localizar a más posibles víctimas. Este trabajo incluyó la muestra de fotos de artículos de joyería que podrían ser de su propiedad y así fue en diez casos más. "Muchos de los afectados manifestaron que no denunciaron los hechos a pesar del convencimiento de su autoría o porque carecían de pruebas para demostrarlo. Otros, en cambio, aludían a la posibilidad de haberlo extraviado", ha explicado hoy la Policía Nacional.
