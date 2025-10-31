El futuro de la subasta de Repsol, ahora en manos de los juzgados

El futuro de la subasta de Repsol queda oficialmente en manos de la justicia, después de que los tribunales hayan dado la razón a Urbania en la 'pugna' legal abierta con la Gerencia de Urbanismo tras el recurso de Bosque Urbano y la declaración de las parcelas como bienes litigiosos.

Para entender la fase en la que se encuentra ahora la venta es preciso recapitular hasta el momento en el Urbania decide recurrir la propuesta de adjudicación de las parcelas -resultó ganadora del concurso- debido a las limitaciones que Urbanismo impuso sobre los terrenos hasta que no se resuelva el recurso de Bosque Urbano. Una de las de mayor peso era la imposibilidad de obtener licencia de obras para comenzar la construcción, una prohibición que la promotora entiende como injusta y contraria a derecho.

A principios de octubre, después de que Urbania presentase estos recursos, el Consejo Rector de Urbanismo acordó desestimarlos y exigir de nuevo a la promotora la entrega en plazo de la documentación que acredita que cumple con los requisitos de adjudicación, así como el pago de la garantía. De no hacerlo, se entendería que la oferta decaía.

Finalmente Urbania optó por acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa y, según confirman fuentes de la promotora, los juzgados han acordado esta semana la suspensión cautelar de esa última decisión de Urbanismo, lo que en la práctica supone una nueva suspensión del proceso de enajenación, en este caso, hasta que no haya pronunciamiento judicial.

Dos frentes judiciales

Por tanto, hay dos frentes judiciales que deberán resolverse para definir el futuro de los terrenos de Repsol. Por un lado, el recurso de Bosque Urbano, que siempre ha reclamado dedicar la totalidad de los terrenos a la creación de un gran parque municipal. Por otro lado, el recurso de Urbania, que reclama su derecho a que si se le adjudican las parcelas, tenga la posibilidad de solicitar licencia de obra.

Fuentes de Urbania reiteran que siguen comprometidos con el proyecto, el cual esperan poder ejecutar cuando se pronuncie la justica.