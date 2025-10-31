Crónicas de la ciudad
Un guiño a Hitchcock, a dos pasos del Paseo de Reding
La calle Ovando tiene un peculiar secreto que entronca con el mago del suspense, sin olvidar que, a la vuelta de la esquina, se encuentra una de las calles más sórdidas de Málaga
A Alfred Hitchcock se le recuerda, sobre todo, por su etapa americana, en la que coleccionó obras maestras -una película como ‘Vértigo’, si es posible, hay que verla al menos dos veces en la vida; una es demasiado poco-.
Sin embargo, se olvida la etapa en su país natal, la Pérfida Albión, donde ya nos dejó películas tan meritorias como ‘Los 39 escalones’, de 1935; en la que un hombre inocente es acusado de asesinato y se ve envuelto en un laberinto de espías; casi un adelanto de ‘Con la muerte en los talones’, de 1959.
Al hilo de la película británica, quién sabe si el diseñador de la escueta pero ‘recia’ calle Ovando, que une el Paseo de Reding con el entorno de los Campos Elíseos, al pie de Gibralfaro, no fue un gran amante del cine. Así se explicaría que, para coronar esta vía, haya que subir, justamente, 39 escalones.
La calle sórdida
¿Estamos ante un velado homenaje al maestro del suspense? Lo cierto es que, siempre que actuara una actriz rubia, Hitchcock habría estado encantado de rodar en esta cuesta malaguita que endurece las piernas y el ánimo; sobre todo porque, nada más llegar a todo lo alto, a la izquierda el peatón se topará con unas de las calles más deprimentes de Málaga.
De hecho, más de uno bien se puede preguntar si, de la mano del Ministerio del Tiempo, no ha sido arrojado a la Bucarest de Ceacescu.
La vía en cuestión se llama, paradójicamente, calle Villamejor, un nombre que parece sacado de la neolengua de la novela ‘1984’. Se trata de una sórdida calle sin salida en la que, siguiendo con Gran Bretaña, Jack el Destripador no habría desentonado en absoluto.
La cuestión mejora bastante con la calle de la derecha, calle Ibarra, donde encontramos un elemento muy atractivo: una plataforma mirador al pie de una urbanización con vistas al Cementerio Inglés, ideal para este fin de semana de difuntos.
Este espacio permite toparse así, cara a cara, con la parte posterior del monumento a los marinos naufragados en el buque escuela prusiano ‘Gneisenau’.
Lo más curioso es que este bonito mirador recuerda a otro que existió muy cerca, en los Campos Elíseos. En realidad, y como contamos en esta sección el año pasado, era una sucesión de pistas de patinaje y restaurantes que hicieron las delicias de los malagueños ‘con posibles’ de hacia 1919, contemporáneo, por tanto, de los Baños del Carmen, abiertos un año antes. No hay nada nuevo bajo el sol; ni siquiera subiendo en Málaga unos fatídicos 39 escalones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados