Sanidad

La huelga de técnicos superiores sanitarios continúa suspendiendo miles de pruebas en Málaga

Más de un centenar de profesionales se han concentrado este viernes ante el Hospital Clínico para exigir que se les reconozca como grado universitario y cumplan con el Estatuto Básico del Empleado

Los técnicos superiores sanitarios se concentran ante el Hospital Clínico de Málaga en el segundo día de huelga

Los técnicos superiores sanitarios se concentran ante el Hospital Clínico de Málaga en el segundo día de huelga

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) continúan este viernes con la segunda jornada de la huelga nacional de cuatro días que está teniendo un notable impacto en la actividad de los hospitales y centros de salud malagueños.

El primer día de paro dejó sin realizar alrededor de 20.000 pruebas diagnósticas y de laboratorio en la provincia de Málaga y, según el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), este viernes se espera una incidencia similar, ya que el seguimiento de la huelga este viernes ha rozado el 100%. Por el momento, la Consejería de Sanidad no ha ofrecido datos al respecto.  

Los servicios mínimos se han cubierto todos, por lo que las pruebas urgentes y relacionadas con los procesos oncológicos se están realizando con normalidad. Sin embargo, las pruebas programadas como análisis de sangre, rayos X, ecografías, resonancias, mamografías o biopsias están teniendo que ser suspendidas por el “seguimiento masivo” que está teniendo está jornada de huelga que afecta tanto al sector público como privado.

Huelga de técnicos sanitarios superiores en Málaga

Huelga de técnicos sanitarios superiores en Málaga

Ver galería

Huelga nacional de técnicos sanitarios superiores, en el hospital Clínico de Málaga / Álex Zea

Según Rosa María Fernández, delegada sindical de SIETeSS en Málaga, el seguimiento ha sido “prácticamente del 100%”. La primera jornada de paro fue secundada por un 90% del colectivo, según los sindicatos, aunque la Delegación de Salud en Málaga ha reducido la cifra al 47,3% en el turno de mañana. 

Los profesionales exigen que se cumpla con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues llevan 18 años esperando que se les incluya en el Grupo B, con la gran pérdida económica que eso supone. “Estamos reconocidos como Grupo B desde abril de 2007 pero no se aplica”, denuncia Francisco Morillo, técnico superior sanitario de laboratorio, que afirma que se sienten “pisoteados”. 

El colectivo también pide que se les reconozca como Profesiones Sanitarias Reguladas y que se adapten los estudios de TSS a grado Universitario, como ocurre en el resto de Europa. “Somos profesionales esenciales”, defiende Fernández, que recalca que “sin nosotros no hay diagnósticos”.

Además de las pruebas suspendidas, la jornada de huelga -que continuará el próximo 3 y 4 de noviembre- ha obligado a suspender varias operaciones en diferentes centros como el Hospital Clínico, por no poder realizarse, por ejemplo, el análisis de rutina, según explica la delegada de SIETeSS.

