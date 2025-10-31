Intervienen casi 5.200 litros de gas de la risa en una nave de Málaga

Siete personas han sido detenidas en una operación que ha permitido intervenir 2.500.000 de cigarrillos de contrabando en un camión tráiler y 5.200 litros de gas de la risa durante un registro en una nave industrial de Málaga.

La investigación, desarrollada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, se inició el pasado mes de mayo, cuando se detectó una red compuesta por ciudadanos del este de Europa y españoles que empleaban una empresa de transporte internacional para ocultar mercancías ilícitas entre carga legal. Tras varios meses de vigilancia, los investigadores interceptaron el pasado mes de septiembre un camión en la provincia de Alicante justo cuando varios miembros de la red realizaban labores de descarga. En el interior del semirremolque fueron localizados 10 palés con 128.000 cajetillas de tabaco de contrabando de tabaco con un valor en el mercado de 753.466 euros, lo que suponía un fraude fiscal de más de 575.000 euros. En ese momento se procedió a la detención de seis personas que participaban en la descarga y custodia del vehículo.

De forma paralela, en la provincia de Málaga se efectuó la detención del principal investigado, propietario de los camiones utilizados por la organización. En el registro de su domicilio y una nave industrial se hallaron 2.592 botellas de óxido nitroso, más conocido en la calle como gas de la risa, que sumaban 5.184 litros. También inmovilizaron 2.100 euros en efectivo y 40.000 euros en billetes falsos.

Centroeuropa

A lo largo de la investigación se constató que la organización realizaba transportes legales hacia Francia y otros países centroeuropeos, lo que dificultaba su detección. Los agentes observaron que en algunos viajes dejaban huecos en el interior de los remolques para introducir efectos ilícitos, cubriéndolos posteriormente con mercancía regular. Los movimientos de los investigados fueron documentados mediante dispositivos de vigilancia y medios técnicos de grabación facilitados por DAVA, confirmándose así la estructura y operativa de la organización.

Los siete arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alcoy y Málaga, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de los efectos intervenidos y la vinculación de la empresa de transporte con otras actividades ilícitas en el ámbito internacional.