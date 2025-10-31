La Junta impulsará obras en una treintena de centros sanitarios y educativos de Málaga en 2026

En estos tiempos que libran una crisis sanitaria en Andalucía y tienen en el horizonte unas elecciones autonómicas, la Junta acaba de presentar unos presupuestos para 2026 en los que se priorizan servicios públicos como la sanidad y la educación. Es más, esta tendencia se asoma a las cuentas provincializadas de Málaga, en las que se refleja la intención del Gobierno andaluz de impulsar obras en una treintena de centros sanitarios y educativos el próximo año.

Sanidad

Casi un 15% de los 737 millones en inversiones anunciados para la provincia de Málaga irán destinados a actuaciones en la sanidad pública. En total, esta cuantía ronda los 91 millones de euros. Y de ellos, 39 millones serán para equipamiento y construcción de nuevos centros sanitarios y 27,5 millones para actuaciones en centros sanitarios relativas a eficiencia energética y energías renovables. Igualmente, hay cantidades destinadas a seguir avanzando en proyectos iniciados o a concluirlos.

Un tercio de esos 91 millones, se los llevará el inicio en 2026 de las obras del tercer hospital, que en las inmediaciones del Hospital Civil y de la futura estación a la que llegará la prolongación de la línea 2 del metro contará con más de 800 camas. Este macroproyecto está orientado a la creación del hospital más grande que tendrá la comunidad autónoma y su construcción está siendo proclamada por el Gobierno andaluz como «la mayor obra de ingeniería civil de España», con una inversión total de 607 millones hasta 2032.

Entre las inversiones sanitarias, también hay 8,1 millones para poner en funcionamiento la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella. Y para abrir el nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga hay 338.570 euros.

Igualmente, una partida de cinco millones será para las obras del edificio de Protonterapia que albergará el Hospital Materno Infantil de Málaga; o un proyecto que acumula retrasos como la reforma del Hospital Pascual recibirá 1,8 millones y se intentará empezar la obra a finales de este año.

Otros proyectos destacados en las cuentas andaluzas son el nuevo centro de salud del Rincón de la Victoria (2 millones); el Centro de Alta Resolución de El Palo (20 millones de inversión global); el nuevo consultorio de Cártama (596.000 euros); la rehabilitación del Pabellón 1 del Hospìtal Marítimo de Torremolinos (2,4 millones) para el servicio de urgencias de atención primaria; o las obras de los centros de salud de Nerja (1 millón) y Campillo Bajo, en Antequera (800.000 euros).

Además, se incluyen otras partidas para el Consultorio de Algarrobo; para el centro de salud de Cuevas de San Marcos; para las Urgencias del centro de salud de Los Boliches, en Fuengirola; o para el centro de salud de Gamarra en Málaga capital.

A su vez, se impulsará con casi cinco millones el traslado del edificio del Centro de Transfusión, Tejidos y Células del Hospital Regional de la capital malagueña, situado hasta ahora en los terrenos cercanos al Civil en los que se ubicará el futuro tercer hospital.

Y también hay fondos orientados a la construcción de sendos helipuertos en el Hospital Clínico de Málaga (696.000 euros) y el Costa del Sol (251.000 euros).

Educación

Por otro lado, la Junta invertirá 34,9 millones de euros en infraestructuras educativas en Málaga, con partidas importantes para proyectos como el nuevo IES Parque Victoria de Rincón de la Victoria; el IES Soliva, en la capital; el CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola; el CEIP Intelhorce de Málaga o el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Cártama.

Otras obras para las que se contemplan inversiones son las del nuevo IES Benalmádena Pueblo, cuya obra ya está adjudicada; el futuro IES La Colina, en Torremolinos; o las ampliaciones del IES Cala de Mijas, el IES Tomás Hormigo, en Estepona, y el CEIP Enrique Ramos de Algarrobo. También se reservan partidas para dos proyectos de Vélez-Málaga como la reforma del IES Reyes Católicos y la unificación del CEIP Custodio Puga y el Blas Infante. Además, hay seis actuaciones de blioclimatización en centros presupuestadas por 2,55 millones.