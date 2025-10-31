Málaga activa su 'plan B' para una nueva Rosaleda: estas son las cinco ubicaciones en liza

Málaga activa su 'plan B' para la nueva Rosaleda tras el fracaso del Mundial 2030, en este caso, con la decisión de trasladar el estadio a una nueva ubicación y no ampliar su capacidad, como se definió hasta que la ciudad firmó su retirada como sede de la competición internacional de fútbol.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local una adenda al convenio de colaboración suscrito en diciembre de 2024 junto a la Diputación y la Junta de Andalucía para la realización de estudios y actuaciones preparatorias de ampliación, renovación y rehabilitación del estadio de La Rosaleda y su entorno.

Ese acuerdo se suscribió con motivo de la candidatura de la ciudad de Málaga como sede del Mundial de Fútbol de 2030, por el cual se estableció un fondo dotado de 705.000 euros a aportar por las tres instituciones (235.000 cada una) orientado a conocer la viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera de las actuaciones contempladas en el proyecto ‘La Rosaleda 2030’. De esa cuantía se han gastado ya 464.379,31 euros por lo que sobran 240.620,69 euros.

"Esta cantidad se dedicará a financiar los primeros estudios para la implantación de un nuevo estadio en la ciudad, como son el análisis multicriterio de cada uno de los emplazamientos propuestos, incluyendo el actual, y evaluando criterios urbanísticos, de diseño, físicos y de sostenibilidad, de movilidad, sociales y económicos, con propuesta del emplazamiento óptimo para el estadio, capacidad y tipología (que se licitará en los próximos días); así como otras actuaciones derivadas de posibles necesidades sobrevenidas ante la necesidad de realizar nuevos estudios no previstos expresamente en esta adenda", informa el consistorio en un comunicado.

Ubicaciones a estudiar

El Ayuntamiento de Málaga se remite a una reunión de las tres administraciones con las peñas malaguistas y la grada de animación el pasado julio en la que se presentaron las primeras cuatro opciones de reubicación del estadio a estudiar, entre las que se incluyeron la posibilidad de continuar en La Rosaleda o construir un nuevo estadio en San Cayetano, Universidad o Cerro Coronado, además de trasladarles la necesidad de encargar un análisis multicriterio que contemple además la captación de financiación privada.

Ahora, el consistorio amplía el abanico de posibilidades con nuevas ubicaciones a estudiar. En concreto serán objeto de estudio el emplazamiento actual, con un estadio ampliado y rehabilitado; la ampliación de la Universidad -parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte-; San Cayetano -sector SGIT-PT-7 previsto en el PGOU 2011-; Lagar de Oliveros -parcelas de equipamiento EQ-E-2.01, EQ-E-2-02 y EQ-D-2.03-; y la Manzana Verde -superficie de la Unidad de Ejecución del PERI P-2 del sector SUNC-R-P.2. Emplazamiento sugerido por la grada de animación del Málaga CF en las reuniones de julio de 2025-.

Sobre esta última, el consistorio informa que "se comprometió a estudiar esta opción, si bien en este ámbito con planeamiento aprobado y el proyecto de urbanización en redacción, se prevén 923 viviendas, de ellas, 803 protegidas, nuevas zonas verdes y equipamientos públicos".

Promálaga licita hoy el estudio

Según el Ayuntamiento de Málga, Promálaga sacará hoy a licitación la contratación de una asistencia técnica para el estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio de Málaga, por un importe de 171.413,65 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de las dos fases del estudio que se contemplan de 17 semanas (siete la primera y 10 la segunda).

"El objetivo del contrato es la realización de un estudio cuyo principal propósito sea la elaboración de un análisis multicriterio que permita identificar la localización más recomendable para un nuevo estadio de fútbol de primer nivel en la ciudad de Málaga". Asimismo, el estudio irá acompañado de una hoja de ruta, tanto en plazos estimados como en trámites principales y costes de la nueva infraestructura en la localización propuesta seleccionada, independientemente del modelo de gestión por el que finalmente se opte (público o privado).

Este análisis del futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4 (de acuerdo con el documento UEFA Stadium Infrastructure Regulations de junio de 2025), con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales, y que además suponga la inversión más optimizada posible, de modo que cuente con la inversión inicial y la posible compensación posterior de la misma mediante los posibles retornos.

Además de poner a disposición del adjudicatario los 18 estudios y análisis realizados hasta la fecha en el marco del convenio entre las tres administraciones propietarias, también se facilita un estudio preliminar de ubicaciones realizado por la Gerencia de Urbanismo en el que se recogen 5 opciones que se han considerado para el nuevo estadio, sin perjuicio de otras posibles que puedan plantearse durante el estudio, y que son las que deberán ser analizadas y comparadas.

El estudio

Además, la empresa adjudicataria deberá evaluar cada ubicación, usando la información aportada como base para su verificación definitiva, y deberá llevar a cabo una recopilación de información adicional para poder completar todos los análisis que se requieren.

Las actuaciones que se incluyen en el objeto se dividen en dos fases: la primera, con un plazo de ejecución de siete semanas, se centrará en la recopilación de información, la toma de datos, así como el diagnóstico individualizado de las ubicaciones previas a estudiar. Por su parte, la segunda, se centra en la realización de análisis multicriterio (AMC) para elegir la mejor ubicación para la construcción del estadio y que deberá elaborar la empresa adjudicataria en 10 semanas.

El primer hito de la primera fase será el desarrollo del cronograma de trabajos con el calendario detallado de la metodología a llevar a cabo para la realización de los estudios. Tras esto, deberá procederse a la recopilación y la toma de datos que lleven a la caracterización completa de cada una de las localizaciones propuestas y que servirán de base para el análisis multicriterio de la segunda fase.

Al inicio de la toma de datos, tras un primer estudio que deberá estar finalizado en dos (2) semanas tras la reunión de lanzamiento del contrato, se deberá hacer una selección de las localizaciones iniciales preidentificadas, para proceder al análisis pormenorizado de, al menos, 3 de ellas, en las que, obligatoriamente, una de ellas deberá ser el emplazamiento actual del estadio de La Rosaleda. Este filtrado inicial se basará en criterios objetivos y razonados, de manera coordinada con la persona Responsable del Contrato, que deberán plasmarse en un documento previo de análisis de emplazamientos.

Una vez realizada la selección previa, para cada una de las 3 ubicaciones será necesario el análisis de los criterios urbanísticos, de diseño, físicos y de sostenibilidad, de movilidad urbana, sociales, económicos y de retorno de inversión).

Por su parte, la segunda fase prevé la realización del análisis multicriterio (AMC) para proponer la mejor ubicación, con una base objetiva, para la construcción del estadio.

Una vez realizadas las diferentes comparaciones y finalizado el AMC, se deberá desarrollar un informe final detallado y pormenorizado de la ubicación propuesta como óptima y una hoja de ruta con un cronograma detallado para la construcción del estadio.

En este punto, el pliego especifica que la ubicación propuesta por el adjudicatario no será, en ningún caso, vinculante, correspondiendo a las administraciones promotoras del proyecto la decisión sobre el emplazamiento final, toda vez que se podrían llevar a cabo estudios complementarios específicos (técnicos o de viabilidad) para confirmar la idoneidad de la ubicación propuesta.