Málaga rechaza impulsar un programa municipal de inspección de viviendas vacías

La vivienda vuelve a ser protagonista en el pleno del Ayuntamiento de la capital, con mociones de Con Málaga y del PSOE, ambas rechazadas en su mayor parte. Así, no ha prosperado la moción urgente del grupo Con Málaga que instaba a poner en marcha un programa municipal de inspección de viviendas vacías para permitir «identificar y registrar aquellas viviendas desocupadas de forma injustificada, creando un registro municipal de viviendas vacías conforme a criterios objetivos».

De la iniciativa de la coalición de izquierdas no salió ningún punto adelante, por lo que, tampoco fue aprobado crear un registro fiscal de grandes tenedores de vivienda en el municipio ni modificar la Ordenanza Fiscal del IBI para establecer tipos diferenciados y más elevados para las viviendas de uso turístico.

Rehabilitación y eficiencia energética de las viviendas

También sobre vivienda fue debatida una moción ordinaria del PSOE, de la que seis puntos sí salieron adelante frente a cuatro rechazados. Se dijo sí a reforzar las ayudas municipales a la rehabilitación y eficiencia energética de viviendas, en línea con el Plan Estatal; y a instar a la Junta a sumarse al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para sellar un Acuerdo de Estado «que triplique la inversión destinada a políticas públicas de vivienda».

Durante el debate de las mociones, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, alertó de que «el mercado de vivienda en Málaga es los juegos del hambre, es el sálvese quien pueda». Además, incidió en que «los grandes ganadores» de la gestión del alcalde, Francisco de la Torre, «son fondos buitres, grandes especuladores y operadores especulativos».

De la Torre pidió que «no personalice en mí» e insistió en que «me han oído hablar de este tema, le dedico más horas, tiempo, más imaginación». «Estamos haciendo y promoviendo miles de viviendas».

Por su parte, la edil del PSOE Carmen Martín lamentó que «el derecho a una vivienda digna en Málaga se ha convertido en un privilegio reservado a unos pocos». Así, lamentó «la emergencia habitacional».

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, criticó que se traiga «una solución a la emergencia habitacional de la mano de aquellos que han generado el problema».

Cercanías

El pleno del Ayuntamiento aprobó, por otra parte, instar al Gobierno a implantar medidas «urgentes» para garantizar un servicio público «de calidad» en las líneas del tren de Cercanías de Málaga. La concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, advirtió de que el transporte ferroviario es «un asunto que afecta a miles de ciudadanos malagueños».