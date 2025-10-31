MONOWA: la metamorfosis del mariposario de Benalmádena

El emblemático Mariposario de Benalmádena inicia una nueva etapa bajo el nombre MONOWA, una transformación que simboliza su propia metamorfosis y reafirma su compromiso con la educación ambiental, la innovación y la conservación de la biodiversidad. Este cambio de identidad marca el comienzo de una era más consciente, sostenible y alineada con los valores de respeto hacia la naturaleza.

Mariposario de Benalmádena cambia su nombre a MONOWA / Damaris Pérez Delgado

Desde su apertura, este espacio ha sido considerado uno de los lugares más mágicos y visitados de la Costa del Sol, un rincón donde la belleza, el color y la serenidad se entrelazan con el vuelo delicado de cientos de mariposas tropicales. Ahora, con su nueva identidad, MONOWA se consolida como un parque natural dedicado al ciclo de vida de las mariposas, la conexión con la naturaleza y el aprendizaje consciente, alejándose del concepto tradicional de zoológico para ofrecer una experiencia más sostenible, sensorial y educativa.

MONOWA se consolida como un parque natural dedicado al ciclo de vida de las mariposas / Damaris Pérez Delgado

Uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa es el estreno del aula inmersiva “My Butterfly”, un espacio diseñado para vivir una experiencia multisensorial única. A través de proyecciones envolventes, sonidos naturales y tecnología interactiva, los visitantes —especialmente los más pequeños—. Esta propuesta educativa busca no solo enseñar, sino despertar la curiosidad y el asombro por el mundo natural.

Uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa es el estreno del aula inmersiva “My Butterfly / Damaris Pérez Delgado

Además de su labor divulgativa, MONOWA refuerza su compromiso con la comunidad local, colaborando con centros educativos, asociaciones ambientales y proyectos de conservación que promueven la sostenibilidad y el respeto por la fauna y la flora. El parque se proyecta así como un espacio vivo, que evoluciona junto a su entorno y que invita a los visitantes a formar parte activa del cambio.

En MONOWA se promueve la sostenibilidad y el respeto por la fauna y la flora. / Damaris Pérez Delgado

En palabras de su equipo, “MONOWA es mucho más que un cambio de nombre; es una evolución natural que refleja nuestra misión: inspirar, educar y proteger.” Una declaración que resume la esencia de esta metamorfosis: la transformación de un lugar emblemático en un santuario para la educación ambiental, donde cada visitante puede descubrir el poder de la naturaleza y su capacidad para transformar, enseñar y conectar.

MONOWA se erige en un santuario para la educación ambiental / Damaris Pérez Delgado

MONOWA abre sus puertas con una nueva visión y una promesa clara: seguir siendo un referente en turismo responsable, aprendizaje y respeto por la vida en todas sus formas.

Fotos: Damaris Pérez Delgado

Para más información

Dirección: C/Muérdago s/n 29639 Benalmádena

Telf.: 951 211 196

Web: https://www.mariposariodebenalmadena.com/

RRSS: Facebook Instagram Tiktok

Ubicación: