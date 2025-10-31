Este es el municipio de Málaga que celebra este fin de semana su tradicional Fiesta de la Castaña: con degustaciones, actuaciones y pasacalles

Cuando los castañeros finalizaban las labores de recogida de las castañas, festejaban este momento con bailes populares y hogueras en las que realizaban los emblemáticos tostones de castañas hasta que llegaba el amanecer. Y para rememorar esta tradición y rendir tributo a esta tierra repleta de castañares, bosques cobrizos y un paisaje único en pleno corazón del Valle del Genal, Pujerra celebra este fin de semana, como hace cada año, su reconocida Fiesta de la Castaña.

Un evento que cumple este año su edición número 22 y que contará con un programa repleto de actividades con las castañas como eje principal. Con esta medida, el municipio busca dar a conocer la gran diversidad de platos y postres que se pueden elaborar con las castañas como ingrediente principal, así como mostrar las tradiciones del municipio e impulsar la llegada de visitantes a Pujerra a través de su oferta gastronómica, su ambiente festivo y sus espectaculares paisajes, repletos de marrones, amarillos y ocres del conocido 'Bosque de Cobre'.

Pujerra celebra este fin de semana su tradicional Fiesta de la Castaña: con degustaciones, actuaciones y pasacalles / Diputación de Málaga

Actividades del domingo para la Fiesta de la Castaña de Pujerra

De ese modo, la XXII Fiesta de la Castaña y Virgen de Fátima 2025, que ha sido declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, ha arrancado sus actividades este viernes a las 9.00 horas con una degustación de churros con chocolate en la Plaza de la Iglesia, a la que le ha seguido a las 10.30 horas pasacalles y bailes con la charanga 'Llena que nos vamos'.

Las iniciativas continuarán por la tarde a partir de las 16.00 horas, cuando se celebrará durante la Feria de Día las actuaciones de los grupos 'Rompeolas' y 'Malakay', a lo que le seguirá a las 16.30 horas un tostón de castañas y anís para todos los asistentes. Por su parte, a las 19.30 horas, se celebrará una misa en honor a la Virgen de Fátima y una procesión acompañada de la Banda de Música de Pujerra. Para finalizar la jornada, se producirá una sesión de baile a las 00.00 horas en la Plaza de la Iglesia con la orquesta 'Arrayan'.

Actividades del sábado para la Fiesta de la Castaña de Pujerra

El sábado arrancarán las actividades a las 9.00 horas con un pasacalles de la charanga 'Llena que nos vamos', mientras que a las 10.00 horas se podrá disfrutar de una jornada de puertas abierta en el Museo de la Castaña. A las 12.00 horas se llevará a cabo la presentación de los actos institucionales a cargo de Francisco Siles Guerrero y a las 12.30 horas se producirá la actuación del humorista de Canal Sur 'Pepito El Caja' en la Plaza de la iglesia.

A las 13.00 horas se entregará el 'Castaño del Año' a Francisco Calvente Sibajas, mientras que a las 15.00 horas se producirá la actuación de los grupos 'Rompeolas' y 'Malakay' en la Feria de Día. Las iniciativas continuarán a las 16.30 horas con el tostón de castañas y anís para todos los asistentes, tras lo que se producirá una degustación de dulces típicos elaborados con castañas a las 17.30 horas. A las 00.00 horas se producirá el fin de fiestas ya que el domingo no se realizarán actividades "por riguroso respeto con nuestros fieles difuntos".