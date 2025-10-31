Opticalia Beethoven celebra 31 años cuidando la visión de Málaga

Hablar de salud visual en Málaga es hablar de Opticalia Beethoven, un centro óptico que desde hace 31 años combina experiencia, atención personalizada y tecnología de vanguardia. Conversamos con Nuria de Rojas, Óptico-Optometrista, propietaria y directora técnica, para conocer cómo ha evolucionado este referente local y cuál es su compromiso con la detección temprana de las llamadas “enfermedades silenciosas del ojo”.

Pregunta: Nuria, cumplir 31 años de trayectoria es todo un hito. ¿Qué siente al mirar atrás y ver lo que ha logrado Opticalia Beethoven?

Respuesta: Es una enorme satisfacción. Han sido 31 años de trabajo, de acompañar a miles de personas en el cuidado de su visión y de ver cómo han crecido con nosotros. Desde el principio tuvimos claro que queríamos ser más que una óptica: un espacio donde la salud visual fuese lo primero. Hoy somos un centro de referencia en Málaga y eso nos llena de orgullo y responsabilidad.

El equipo de Opticalia Beethoven con Nuria de Rojas a la cabeza / La Opinión

P: ¿Qué diferencia a Opticalia Beethoven de otras ópticas de la ciudad?

R: Nuestra filosofía es ofrecer un servicio integral. No nos limitamos a graduar la vista o recomendar gafas; apostamos decididamente por la prevención y la detección temprana de patologías oculares que pueden pasar desapercibidas, como la degeneración macular, el glaucoma o el desprendimiento de retina. Para ello contamos con instrumentos de última generación y un servicio de telemedicina en colaboración con un centro especialista en retina de Barcelona, que nos permite obtener valoraciones precisas de retinólogos expertos.

P: ¿En qué consiste ese servicio de telemedicina que ofrecen?

R: Es un proceso muy cómodo y seguro para el paciente. En nuestro centro realizamos las pruebas —entre ellas el estudio del fondo de ojo— con equipos de gran precisión. Posteriormente, estas imágenes se envían a través de una plataforma segura a un equipo de retinólogos encabezado por el Dr. D. Miguel Angel Zapata, que las evalúa de manera minuciosa. En un plazo de dos horas recibimos un informe con su diagnóstico o valoración lo que nos permite detectar de forma precoz enfermedades como el glaucoma, las cataratas incipientes, el edema macular o la retinopatía diabética y, en caso necesario, derivar a urgencias. Cuanto antes se identifican, mayor es la posibilidad de evitar daños irreversibles en la visión.

P: Este año están realizando una campaña gratuita muy especial. ¿En qué consiste?

R: Así es. Con motivo de nuestro 31º aniversario hemos puesto en marcha una campaña gratuita de estudios del fondo de ojo que se mantendrá activa hasta finales de noviembre. Queremos acercar a toda la población la importancia de revisarse la retina, ya que muchas enfermedades oculares no presentan síntomas en sus primeras fases. Es nuestra manera de agradecer la confianza de nuestros pacientes y, a la vez, de generar conciencia sobre la prevención visual.

Con motivo de su 31º aniversario Opticalia Beethoven ha puesto en marcha una campaña gratuita de estudios del fondo de ojo que se mantendrá activa hasta finales de noviembre. / La Opinión

P: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes aún no se han hecho una revisión ocular en los últimos años?

R: Les diría que no esperen a notar molestias. La vista es un sentido fundamental y, sin embargo, a menudo le prestamos menos atención de la que merece. Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia entre tratar un problema o lamentar una pérdida visual irreversible. En Opticalia Beethoven estamos para acompañar a cada persona con cercanía, rigor y tecnología al servicio de su salud ocular.

Imagen del interior de Opticalia Beethoven / La Opinión

P:Después de más de tres décadas de trayectoria, ¿cómo visualiza el futuro de Opticalia Beethoven?

R: Con mucha ilusión. Seguiremos invirtiendo en innovación tecnológica y en formación continua, porque la optometría avanza muy rápido. Nuestra meta es mantenernos siempre a la vanguardia, ofreciendo a Málaga un centro óptico donde la calidad, la ciencia y la confianza humana vayan de la mano. Sabemos que el futuro pasa por la prevención y la colaboración con equipos médicos especializados, y ahí seguiremos trabajando cada día.

