La peluquería de Málaga se transforma por Halloween: "Hay disfraces que me llevan hasta siete horas"

La cita más terrorífica del año también llega a las tijeras y secadores del centro de Málaga. En DK Barbershop, peluquería situada en la Plaza de los Mártires, Halloween no pasa desapercibido: su equipo se disfrazan cada año con elaborados atuendos que convierten el local en un pequeño escenario de cine de terror.

“Me levanto a las dos de la mañana para preparar el disfraz”, confiesa Yuly, peluquera y artífice de la idea.

Desde 2017, Yuly ha mantenido viva una tradición única que combina arte, humor y un toque de miedo. Cada año, dedica horas a crear disfraces únicos, los cuales le llevan hasta siete horas de trabajo: "Depende del disfraz, algunos me toman 2, 4 e incluso hasta 7 horas". Cada detalle es importante, y su destreza es tal que los resultados siempre sorprenden.

A lo largo de los años, Yuly se ha transformado en una variedad de personajes aterradores, como brujas, monjas y Chucky, entre otros: "El disfraz de este año será una sorpresa", comenta.

Yuly disfrazada de Chucky y de Monja terrorífica. / La Opinión

Lo cierto es que su agenda está completamente llena desde el 1 de octubre, con clientes ansiosos por ver su última creación: "Vienen a ver mi disfraz", confiesa.

El motivo de todo esto, según Yuly, es simple: "Es solo por diversión. Lo hago porque me gusta, y a los clientes les gusta". Su amor por el maquillaje y las películas de terror desde su niñez: "Desde pequeña me han gustado las películas de terror, y en Venezuela Halloween es una tradición que se celebra a lo grande", recuerda.

Los clientes ya esperan con ansias cada año este evento especial. "No es lo mismo verlo en foto, lo suyo es pasarse por aquí el viernes", recomienda Yuly.

Entre tijeras, maquillaje y luces, DK Barbershop se convierte cada Halloween en un lugar donde el miedo y el arte se dan la mano, creando una experiencia única que combina lo macabro con la creatividad de Yuly.