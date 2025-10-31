La plaga de las "tijeretas" invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas

Con la llegada de las primeras lluvias, algunas viviendas de Málaga han visto cómo un pequeño insecto, conocido popularmente como tijereta, ha comenzado a multiplicarse y aparecer en balcones, tendederos y macetas.

Aunque internet está lleno de trucos caseros, los especialistas advierten que el verdadero remedio pasa por cerrar bien puertas y ventanas y mantener la vivienda protegida de la humedad.

Las tijeretas (Forficula auricularia) son insectos alargados que se reconocen fácilmente por las pinzas o cercos que poseen al final del abdomen.

Tijeretas. / La Opinión

A pesar de su aspecto, no son peligrosas para el ser humano, ya que no pican ni muerden: “Llevan unos días dando guerra, pero realmente no hay nada de lo que preocuparse”, asegura Juan J. Zamudio García, supervisor de servicios en RapiPlaga, perito judicial y experto en control de chinches y plagas.

Su función en la naturaleza es beneficiosa: son carroñeras y depredadoras de otros insectos pequeños, además de contribuir a la descomposición de materia orgánica, ayudando así a mejorar la fertilidad del suelo.

Estos insectos son omnívoros y se alimentan de plantas, hongos, insectos y restos vegetales. Sin embargo, cuando su población aumenta, pueden llegar a causar pequeños daños en la agricultura, especialmente en cultivos y jardines.

El motivo de su aparición

Las tijeretas suelen buscar lugares húmedos y oscuros —como sótanos, trasteros o montones de hojas— para refugiarse.

Con las primeras lluvias, se dan condiciones favorables para su desarrollo, y muchas acaban entrando en los hogares en busca de un entorno más seco o alimento: “Con las lluvias pasan dos cosas: la primera es que tienen un ambiente propicio para moverse mejor, ya que necesitan humedad; y la segunda es que, a veces, se inundan los sitios donde se refugian y buscan otros lugares, algunos más elevados”, afirma García.

Cómo evitar que entren en casa

Zamudio señala que "es complicado, al ser tan pequeñas, por cualquier hueco se cuelan".

Para prevenir su entrada, recomienda "colocar mosquiteras en las ventanas y burletes en las puertas de acceso a la vivienda para impedir la entrada física". También recuerda que "tener una buena limpieza siempre ayuda, no solo con esta, sino con la mayoría de plagas".

Respecto al uso de productos químicos, el experto advierte que "no recomiendo un uso diario y excesivo de insecticidas. No hay que olvidar que son biocidas y no se debe abusar de ellos. Al final, nosotros también lo estamos respirando. Aunque son relativamente seguros, las exposiciones continuas pueden tener consecuencias".

Por ello, concluye que “lo mejor es evitar su llegada con barreras físicas”.