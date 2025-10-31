Una startup malagueña lanza la plataforma Decesos IA para revolucionar el seguro más popular de España

La startup malagueña SegurosIA, creada en 2024 por Juanmi López y Zuri Pabón, ha desarrollado una plataforma de inteligencia artificial que permite a los profesionales del sector del seguro optimizar múltiples procesos que tradicionalmente eran "poco agradecidos” por consumir mucho tiempo y energía de las personas que los llevan a cabo, sin sensación de aportar valor real (por ejemplo, tareas burocráticas). Su avance más relevante está, de momento, en el ámbito del seguro de decesos (uno de los más característicos de España, contratado por más de la mitad de la población). Y es que la empresa ha lanzado el proyecto DecesosIA, convirtiéndose estos días en la única compañía española que ha entrado en la nueva cohorte del Sandbox Financiero Español (un departamento dependiente del Ministerio de Economía y con el apoyo de reguladores y grandes compañías donde se prueban y testean las nuevas innovaciones financieras).

Según explica el cofundador de Seguros IA, Juanmi López, la empresa tiene como actividad el desarrollo de agentes de IA que ayudan a las personas que trabajan en seguros en tareas de atención al cliente, ventas, análisis financieros, suscripción de riesgos y tramitación de siniestros. La compañía tiene como clientes a aseguradoras nacionales e internacionales líderes, así como agencias de suscripción (MGAs), corredurías (brokers) y fintechs. Su propuesta de valor multiplica ventas y reduce en algunos casos más de un 90% el tiempo destinado a procesos burocráticos que aportan poco valor, comentan sus creadores. El proyecto DecesosIA introduce una IA que funciona como primera capa de atención, tanto en conversaciones escritas como de voz, disponible las 24 horas y en más de 50 idiomas. Se adapta al contexto y al nivel conversacional de cada persona, ofreciendo respuestas inmediatas.

El sistema permite a los usuarios contratar seguros con algunas de las principales compañías especializadas en decesos, dentro de un protocolo de pruebas supervisado directamente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). El inicio oficial está previsto para finales de este año, con una fase de pruebas de seis meses. "Durante este periodo, la IA deberá cumplir exigentes requisitos de transparencia, recordando en todo momento a los usuarios que están interactuando con una inteligencia artificial", señalan sus impulsores.

Con esta tecnología, Decesos IA busca recuperar "la cercanía y confianza que ofrecía la figura del cobrador o cobradora de decesos ("el de los muertos``) tradicionales en pueblos y ciudades, garantizando la disponibilidad inmediata todos los días del año". Cualquier persona podrá acceder al servicio fácilmente llamando a un número de teléfono fijo local o escribiendo por WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

López es actuario de seguros y Pabón es experto en el desarrollo de software e inteligencia artificial, así que entre ambos tienen experiencia en startups, scaleups y en corporaciones tradicionales. Afirman que el modelo de negocio escalable posiciona a SegurosIA como "referente en la aplicación práctica de la inteligencia artificial a cualquier negocio que trabaje con seguros".

Propuesta de IA agéntica

La propuesta de la empresa se basa en la denominada IA agéntica, una tecnología que va mucho más allá que los “chatbots” tradicionales, ya que puede perseguir objetivos específicos, buscar resultados e interactuar de forma autónoma, enviando correos electrónicos, reservando citas y ejecutando tareas complejas por sí misma.

De esta forma, la plataforma permite operaciones en distintas partes de la cadena de valor del seguro (atención al cliente, ventas, suscripción, etc.). En tareas comerciales, por ejemplo, la IA opera principalmente a través de texto (Whatsapp y otras plataformas) y llamadas de voz, eliminando la necesidad de que los usuarios (los asegurados) descarguen aplicaciones adicionales y prácticamente cualquier fricción.

En lo relativo a la parte de las empresas que distribuyen seguros o trabajan con seguros, Juanmi López explica que la tecnología de SegurosIA propicia que los equipos comerciales que utilizan la plataforma obtengan mayor satisfacción laboral al recibir únicamente oportunidades cualificadas, eliminando la frustración de gestionar rechazos constantes.

"Es muy duro estar continuamente recibiendo 'noes' y con nuestra plataforma esos 'noes' se los lleva la IA y las personas se llevan los 'síes'", apunta.

El CEO de SegurosIA, Juanmi López (segundo por la izquierda), junto a Óscar Paz (insurNOW), Nieves Malagón (AXA Opensurance) y Andrés Quiles (Coverflex), en un evento reciente. / L.O.

Además, en períodos de alta demanda, las empresas que antes perdían oportunidades por falta de capacidad ahora pueden atender todas las solicitudes. Esto ocurría, por ejemplo, en tareas que conllevaban análisis financieros complejos con documentos de más de 500 páginas.

La plataforma de SegurosIA trabaja con entre 20 y 60 agentes de IA simultáneamente, cada uno especializado en subtareas específicas, que permiten que empresas que antes no podían atender todas las solicitudes que recibían por ser "humanamente imposible" ahora sí que pueden hacerlo al tener las personas la ayuda de estos agentes.

Apoyo del ecostema tencológico

La empresa, que ha recibido inversión de figuras reconocidas del ecosistema tecnológico español tales como EONIQ, Backfund o Juanjo Mostazo, mantiene un equipo 100% malagueño. "Hay mucho talento en la provincia de Málaga" , apunten en SegurosIA, que planea realizar una ronda de financiación en 2026 para expandir sus operaciones.

"Cada vez se habla más del posible impacto negativo que tendrá en los puestos de trabajo la llegada de la IA, pero la realidad es que todavía no está lista para reemplazar a ninguna persona. Lo que sí hace, y muy bien, es que las personas sean más productivas. Por eso, las empresas que contratan los servicios como los nuestros lo que están haciendo es potenciar a sus equipos, darle las mejores herramientas y, por qué no decirlo, que trabajen más felices", asegura López.