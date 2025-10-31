Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festivos

¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?

El Día de Todos los Santos, es uno de los últimos festivos del calendario laboral de 2025, y en esta ocasión cae en sábado, lo que significa que no habrá puente

Los supermercados de Málaga abrirán casi en su totalidad. / ALDI

Chaima Laghrissi

Málaga

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es uno de los últimos festivos del calendario laboral de 2025, y en esta ocasión cae en sábado, lo que significa que no habrá puente y la actividad comercial en general continuará sin alteraciones, excepto en algunos casos. 

Supermercados

Mercadona, que normalmente no abre en festivos, lo hará de 09:00 a 15:00 horas. 

Las cadenas Eroski, Carrefour y Lidl seguirán su horario habitual. Los supermercados Día no han anunciado cambios en su horario para el Día de Todos los Santos, y Aldi tampoco ha señalado alteraciones, aunque los horarios podrían variar dependiendo de cada tienda. 

Centros comerciales

En la capital, centros comerciales como Corte Inglés, Centro Comercial Larios, Rosaleda, Vialia y Málaga Nostrum abrirán el 1 de noviembre en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas. 

Plaza Mayor, por su parte, abrirá desde las 10:00 hasta las 02:00 horas. Sin embargo, Málaga Plaza no abrirá ese día.

En la provincia, Centro Comercial Miramar en Fuengirola abrirá de 10:00 a 22:00 horas para las tiendas, y la zona de restauración lo hará de 12:00 a 01:00 horas.  La Cañada Shopping en Marbella abrirá también en su horario de 10:00 a 22:00 horas para las tiendas y hasta las 00:00 horas para la restauración. 

Finalmente, el Centro Comercial El Ingenio en Torre del Mar mantendrá su horario de apertura de 10:00 a 22:00 horas.

Los próximos festivos

Antes de que acabe el año, en el calendario laboral aún se contemplan tres festivos, que son el Día de la Constitución, 6 de diciembre (sábado); Día de la Inmaculada, 8 de diciembre (lunes) y el Día de la Natividad del Señor, 25 de diciembre (jueves). 

