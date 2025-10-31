Ayuntamiento
De la Torre releva a Mercedes Martín como concejala de Churriana y la coloca en Bailén-Miraflores
El tejido asociativo del distrito había criticado el trato de la edil y pidió "solución al acoso y boicot". Martín pasará a ocuparse de Bailén-Miraflores, que estaba en manos de María Paz Flores
Francisco de la Torre ha decidido relevar a Mercedes Martín como concejala de Churriana y designarle en su lugar el distrito de Bailén-Miraflores, además del Área de Juventud, que ya gestionaba.
Será Borja Vivas, el responsable de Teatinos -Universidad, el que asumirá también este distrito en su lugar, mientras que la concejala María Paz Flores, que estaba al frente de Bailén-Miraflores se dedicará en exclusiva a Área de Educación y Fomento del Empleo.
El Ayuntamiento de Málaga ha justificado esta reestructuración en que Málaga fue designada el pasado 3 de octubre como coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras hasta 2027, un nombramiento que "requieren dedicación a tiempo completo por parte de la concejala" por lo que ubica aquí "el origen de la modificación de la estructura del equipo de Gobierno municipal".
No obstante, lo cierto es que en los últimos meses el tejido asociativo de Churriana elevó sus quejas al Ayuntamiento de Málaga, como publicó este periódico, que llegó a reclamar una "solución al acoso y boicot" por parte de la edil.
La concejala de Con Málaga, Toni Morillas, llegó a denunciar una «actitud caciquil» y una «gestión cortijera» de la concejala de Churriana, Mercedes Martín, al entender que discriminaba a colectivos críticos y reivindicativos como la asociación ecologista Ciriana.
