Los tres lugares más terroríficos de Málaga para este 'Halloween': el origen de su leyenda y las historias que encierran

Con la celebración de 'Halloween', los malagueños y visitantes aprovechan la llegada de la noche más terrorífica del año para llevar los maquillajes y disfraces más espeluznantes posibles, y para pronunciar todas esas historias de horror que sobrevuelan sobre algunos de los principales enclaves de la provincia repletos de horror y misterio.

Así, tanto la capital como gran parte de los municipios de Málaga cuentan con una amplia cantidad de enclaves que encierran en su historia toda clase de leyendas de apariciones, asesinatos y rituales que hacen erizar la piel a todo el que acude a estos lugares y se enfrenta a su cara oculta. Es lo que ocurre con inmuebles como el emblemático Cortijo Jurado, situado en Campanillas, que se ha convertido en uno de los entornos que mayor temor e interés despierta entre los malagueños por la historia que encierra.

Cortijo Jurado, uno de los lugares más 'embrujados' de Málaga

Situado junto al barrio malagueño de Campanillas, el Cortijo Jurado fue construido a mediados del siglo XIX por la familia Heredia, una de las mayores fortunas de la época, para pasar allí sus días de descanso. Una infraestructura que cuenta con 2.500 metros cuadrados situados en torno a un patio central, con una capilla, una torre mirador y un sinfín de habitaciones que las leyendas aseguran que acumula 365 ventanas, una por cada día del año.

Cortijo Jurado. / L.O

Además, cuentan las leyendas que este enorme caserón tiene bajo sus pies pasadizos que unen Cortijo Jurado con el Cortijo Colmenares, propiedad en aquel momento de la familia Larios, amiga de los Heredia. Tras la propiedad de los Heredia, el cortijo pasó a ser de la familia Vega Jurado en los años 70, de ahí su nombre.

Y durante toda su trayectoria, este enclave ha acumulado una amplia leyenda de torturas, rituales ocultos y desapariciones que han ensombrecido su historia. Entre ellos, destaca el asesinato de cinco chicas jóvenes entre 1890 y 1920 cuyos cuerpos se encontraron torturados en las inmediaciones del cortijo. Además, quienes han acudido a este enclave han asegurado que en sus habitaciones aún se escuchan gritos, lamentos y pasos que parecen venir del más allá.

La leyenda del Cementerio de San Miguel de Málaga

Otro de los enclaves destacados de la Málaga más oculta es el Cementerio de San Miguel, un camposanto que data del siglo XIX situado en el barrio de Fuente Olletas en el que, según las leyendas, un espectro aparece al caer la tarde y recorre las tumbas para después desaparecer sin dejar rastro, lo que despierta el temor de quienes lo han podido contemplar.

Cementerio San Miguel / La Opinión

De ese modo, tanto asistentes al camposanto como sus propios vigilantes han asegurado en repetidas ocasiones que una figura femenina se puede ver transitar entre las tumbas. Las leyendas dicen que esta figura espectral se correspondería con la escritora estadounidense James Bowles, enterrada en el Cementerio de San Miguel, y cuyo nombre se ha vinculado durante siglos con estas apariciones.

El fenómeno paranormal de la calle Císter

En la céntrica calle Císter de la capital malagueña se encuentra uno de los pocos casos de actividad paranormal registrados por la Policía en España. Un suceso que ocurrió en 1991, cuando los trabajadores de un edificio comenzaron a experimentar unos extraños sucesos a los que no encontraban explicación, como objetos que se desplazaban por sí solos, movimientos sobrenaturales y la sensación constante de que alguien que no podían ver les vigilaba.

Presas del pánico, los empleados huyeron del lugar y avisaron a la Policía que, tras inspeccionar el lugar y recoger testimonios de los allí presentes, no encontraron explicación para estos fenómenos paranormales, por lo que registraron el incidente como un fenómeno paranormal.