Unicaja gana 503 millones hasta septiembre, un 11,5% más, y supera ya el objetivo que tenía para todo el año

El Grupo Unicaja ha alcanzado un beneficio neto de 503 millones de euros al cierre del tercer trimestre de este 2025, con un aumento del 11,5% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior (en septiembre de 2024 fueron 451 millones). La entidad financiera malagueña ha explicado este viernes que, con este resultado, ya supera a la altura de septiembre el objetivo anual previsto en su Plan Estratégico (que estaba fijado en 500 millones de euros).

El banco ha detallado que el resultado se sustenta en un margen de intereses "robusto", que se sitúa en 1.117 millones de euros, así como en el crecimiento de las comisiones netas y la reducción de la partida de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal a las entidades de crédito (88 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2024).

Según ha informado Unicaja, los avances en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 se reflejan en una "mejora" de la dinámica comercial, con un incremento en el año del 2,1% del volumen de negocio de clientes. La entidad afirma también que cuenta con un margen de intereses "estable" (crece el 0,2% en el trimestre) y un "sólido comportamiento" de las comisiones netas, que aumentan un 3% interanual, impulsadas por la positiva evolución de los recursos fuera de balance

El mayor crecimiento del margen bruto (3,5% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia estable en el 45,2%, a pesar del aumento interanual del 5,2% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital, mejora en cuatro puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2024, alcanzando el 12,3%, según ha señalado Unicaja en su información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Recursos administrados

Los recursos administrados, incluidos los mayoristas, muestran una evolución positiva, con un incremento del 3,5% en los últimos doce meses, hasta situarse en 104.030 millones de euros, con un "peso sustancial" de los recursos de particulares, "muy estables y de elevada granularidad".

Los correspondientes a clientes alcanzan los 93.976 millones de euros, un 3% más que hace un año. Destaca la evolución de los fondos de inversión que avanzan un 24% interanual, hasta alcanzar unas suscripciones netas de 2.339 millones en el año, por encima del doble de las registradas en septiembre del ejercicio anterior, lo que permite mantener la cuota de mercado en el 9%, según los datos de la patronal Inverco. El patrimonio acumulado de estos fondos se sitúa en 16.016 millones de euros..

Otra imagen de la sede central de Unicaja Banco, en Málaga capital. / L. O.

Por su parte, la inversión crediticia performing (no dudosa) asciende a 47.047 millones de euros, tras una subida del 1,5% en el ejercicio, "retomando así la senda de crecimiento con un bajo perfil de riesgo". El foco puesto está puesto en el consumo y en las grandes empresas. Unicaja recuerda que el plan Estratégico posiciona el crecimiento del crédito a empresas y consumo como "eje clave para la diversificación de ingresos" y afirma que esa apuesta muestra ya "resultados tangibles", con avances del 2% y del 4% respectivamente en el año-

En términos interanuales, el crédito al consumo registra un crecimiento del 8,4%, con un peso elevado de los préstamos preconcedidos, que suponen el 91% del total formalizado en el ejercicio. Hasta septiembre, se han formalizado préstamos y créditos por 8.917 millones, un 46,1% más que en el ejercicio anterior, incluyendo 2.185 millones de hipotecas de particulares, lo que supone el 24,5% del total. "La nueva producción al sector privado experimenta un aumento interanual del 39%, con fuerte crecimiento en todas las carteras", apunta la entidad.

Calidad del balance y coberturas

Unicaja asegura que los resultados del periodo vienen acompañados por una mejora en la calidad del balance, lo que da muestras de la "fortaleza del modelo de negocio". La tasa de morosidad se mantiene "estable" en el trimestre y se reduce hasta el 2,2%, mientras que el coste del riesgo permanece contenido en 24 puntos básicos (pb). El volumen de activos improductivos (NPAs) continúa su "tendencia a la baja", con una caída interanual del 24,6%, debido a la disminución del stock de adjudicados, del 30,6% (disminuye en 315 millones de euros), y de los activos dudosos, del 19,9%

La ratio de eficiencia se mantiene en el 45,2%, con un incremento de costes" contenido".

"La reducción de NPAs ha venido acompañada del refuerzo de los ya elevados niveles de coberturas, que se sitúan entre los más altos del sector, dando continuidad a la tradicional política de prudencia seguida por Unicaja. La tasa de cobertura de los activos improductivos alcanza el 75,4%; la de activos dudosos, el 74%, en tanto que la de activos adjudicados, en el 77,6%. La intensa reducción de NPAs y el incremento de las coberturas se traduce en la caída interanual, de los NPAs netos, del 39%", añade el banco presidido por José Sevilla y que tiene a Isidro Rubiales como CEO.

Unicaja afirma que mantiene su "holgada posición" de solvencia y liquidez. La ratio de capital regulatorio de máxima calidad (CET 1) se sitúa al cierre del tercer trimestre en el 16,2% con un exceso de capital de 8 p.p. sobre el requerimiento regulatorio de CET 1. Las ratios de liquidez permanecen en niveles altos, con un porcentaje LtD del 69,8% y LCR del 295%