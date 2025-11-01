Por qué echar gasolina en lunes y cómo ahorrarte casi el 20%

¿Dónde y cuánto repostar si no disponemos de un vehículo 100% eléctrico en Málaga? Un informe anual elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a poner el acento en la necesidad de comparar precios entre las distintas estaciones de servicio que podamos encontrar en nuestras rutas por carretera, pero también en aquellos días de la semana que mejor precio arrojan. Sin lugar a dudas, siempre que te resulte posible, opta por evitar el fin de semana y acude a tu gasolinera los lunes.

Con los bolsillos de las familias lastrados por un verano en el que la hostelería o el precio de los alojamientos ha repuntado respecto al año anterior, el precio de los combustibles puede proporcionarnos un alivio importante si seguimos una serie de consejos. Hasta casi un 20% de ahorro está en nuestras manos.

Aconsejable repostar a primeras horas de la mañana. / l.o.

Día y hora

Y es que como indica la OCU, el coste de llenar el depósito varía significativamente según el día y la hora, factores que pueden influir directamente en el ahorro a la hora de repostar. El informe reseñado está basado en el análisis de más de 12.000 gasolineras de toda España, también las existentes en la provincia de Málaga y en el resto de Andalucía.

El mismo revela que los fines de semana son los peores días para repostar, como indicábamos. La propia OCU explica que, justo cuando aumenta la demanda, antes de los desplazamientos del fin de semana o en vísperas de puentes, las estaciones de servicio suelen elevar sus precios. Así tendrás no sólo más colas para poder realizar la operación, sino que también pagarás más de lo habitual.

Cadenas más competitivas

El lunes se posiciona como el día más económico para llenar el depósito. Además, el estudio de esta organización señala que las siguientes cadenas ofrecen los precios más competitivos: Ballenoil, Plenergy, Petroprix, BonÀrea y GM Oil. Un aspecto que a veces olvidamos es el del horario. Lo ideal es cargar nuestro depósito «antes de las diez de la mañana, cuando las temperaturas son más bajas».

En cuanto al tipo de vehículo, los modelos de gasóleo se mantienen como los más eficientes en trayectos largos, ya que su consumo es entre un 15% y un 20% menor que el de los motores de gasolina. Además, el diésel suele tener un coste por litro inferior, lo que supone un ahorro adicional para quienes recorren grandes distancias con frecuencia.

Por el contrario, en entornos urbanos o para desplazamientos cortos, los coches de gasolina pueden resultar más prácticos. Los avances tecnológicos han reducido de manera muy importante la diferencia de consumo entre ambos tipos de motores, por lo que la elección final dependerá de los hábitos de conducción y del tipo de uso que cada conductor haga de su vehículo. Además, a lo largo del último año, la diferencia en el precio entre una y otra alternativa se ha visto recortada de forma gradual en el precio por litro.

Algunos vehículos vienen ya equipados con aplicaciones y herramientas que permiten localizar las gasolineras más económicas. / l.o.

El calor influye

Antes apuntábamos que era importante la hora del día en la que poner combustible en nuestro utilitario. Los expertos señalan que el calor influye en el volumen del combustible y en su evaporación, teniendo en cuenta que los aparatos de medición de las estaciones de servicio nos proporcionan la cantidad de gasolina o de gasóleo con el paso de los volúmenes. Si no tenemos en cuenta la hora del día es posible que obtengamos menos cantidad real por el mismo precio. Lo ideal según estos análisis es llenar el depósito a primera hora, con las temperaturas más frescas.

En relación a la elección de las mejores estaciones de servicio, todas las organizaciones de consumidores insisten desde hace ya un tiempo en este factor. La OCU también apunta a que cada vez son más mayoritarios los vehículos ya equipados con aplicaciones y herramientas que permiten localizar las gasolineras que mejor resultado ofrecen en cuanto al precio.

El usuario sin embargo deberá también considerar si desviarse de su ruta, como en otras ocasiones hemos relatado desde estas mismas páginas, resulta o no rentable a la hora de intentar poder recuperar unos céntimos en cada repostaje. Por cierto, a finales de octubre de 2024 llenar un depósito de 55 litros de gasolina nos costaba de media 1,2 euros menos que ahora. Pero de gasóleo, el coste es superior en alrededor de 1,1 euros.