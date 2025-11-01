Más de 600 familias tienen depositadas cenizas de sus seres queridos en el Jardín del Recuerdo

El Jardín del Recuerdo, un espacio de cinco hectáreas habilitado en 2016 por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), en el cementerio de San Gabriel en el que familiares pueden depositar las cenizas de un ser querido bajo el árbol con el que se sientan más identificados, cuenta en la actualidad con un total de 613 concesiones.

Aunque el olivo es el ejemplar más demandado, este espacio en el que ya hay depositadas 828 urnas cuenta con medio centenar de especies distintas de árboles, entre los que destacan álamos, alcornoques, algarrobos, nogales, naranjos, higueras, jacarandas, robles, sauces o madroños. Además, recientemente se ha habilitado una nueva zona ajardinada en la que también se pueden depositar las cenizas.

Cambio en los ritos funerarios

La creación del Jardín del Recuerdo surgió en respuesta a los cambios culturales en cuanto a ritos funerarios que se han producido en las últimas décadas, en las que se ha pasado de los enterramientos a las incineraciones, llegando a representar en torno al 80% de los servicios funerarios que se realizan en Málaga, según indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

Este espacio permite facilitar el destino final de las cenizas, de forma que, en lugar de ser esparcidas de forma errática, las urnas pueden ser depositadas bajo un árbol con la idea de vincular las cenizas de los difuntos a uno de estos ejemplares, contribuyendo además a crear un sentimiento ambiental de respeto por parte de las familias, así como un refuerzo de la cultura del árbol.

En lo que va de año, Parcemasa ha llevado a cabo 3.560 cremaciones, lo que supone el 80,5% de los 4.425 servicios registrados frente a las 865 inhumaciones.