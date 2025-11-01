Málaga cumple con la tradición del Día de Todos los Santos

Málaga vivió, como cada 1 de noviembre, una jornada marcada por la tradición y el recuerdo de familiares y seres queridos fallecidos. Miles de familias se acercaron los cementerios de toda la provincia para venerar y dejar flores y recuerdos en nichos y tumbas con motivo del Día de Todos los Santos, una fecha marcada en el calendario para recordar a los que ya no están con nosotros.

Aunque ayer fue la jornada de mayor actividad en los camposantos malagueños, muchas familias llevan días adecentando los lugares de reposo de sus seres queridos y para facilitar ese trabajo los cementerios durante esta semana han ampliado sus horarios. En el caso de la capital malagueña, además de estar abiertos durante más tiempo para atender a la afluencia de personas se reforzó la línea 23 de la EMT (Alameda Principal-El Cónsul-Parque Cementerio).

El cementerio de San Gabriel y el Jardín del Recuerdo han estado abiertos de forma ininterrumpida entre las 8.00 y las 19.00 horas, también hoy, mientras que los de San Juan (El Palo), San Antonio (Churriana), Olías y San Miguel lo harán desde las 9.00 hasta las 18.30 horas. Asimismo, las oficinas de Parcemasa en el cementerio San Gabriel permanecerán abiertas hoy domingo domingo de 8.00 a 14.00 horas para resolver incidencias y gestiones habituales y hasta las 15.00 horas para información general.

Precisamente ayer, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y del distrito Centro, Francisco Cantos, asistieron a los actos celebrados en el Cementerio Histórico de San Miguel, con un homenaje al arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan, quien también fue alcalde de Málaga, cuyos restos están depositados en este cementerio y en cuyo panteón se realizó una ofrenda floral con el acompañamiento musical del coro José Luis Rueda, del Colegio de Abogados de Málaga.

Además, se procedió a la entrega de reconocimientos a José Luis Cabrera, Francisco Rodríguez Marín y a herederos de Martín Heredia Escolar por su contribución en la conservación del patrimonio del cementerio. Por la tarde, se celebraron en el camposanto histórico el ejercicio de las Cinco Llagas y la procesión claustral del Santísimo Cristo de los Afligidos, con la colaboración de hermandades de Pasión y Gloria.

Mantener la tradición

Más de ocho de cada diez españoles (el 84%) considera importante mantener la tradición española del Día de Todos los Santos y el 58% (casi seis de cada diez) lo celebran, en el marco de las festividades católicas de Todos los Santos (1 de noviembre) y el Día de los Difuntos (2 de noviembre). Según se desprende de la encuesta encargada por Mémora, recogida por Servimedia, «estas celebraciones han evolucionado hacia un significado más emocional, donde el recuerdo y homenaje a los seres queridos adquiere un papel protagonista frente a la religiosidad». Así, un 70% de los encuestados definen la festividad como una costumbre cultural y un día en recuerdo de los seres queridos que ya no están, mientras que un 15% lo considera exclusivamente como una festividad religiosa.