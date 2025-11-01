La malagueña Susana Calleja entra en el ranking Top 25 de CMO de Linkedin

La fundadora de Encuentros Tech y gerente del Club Euronova, Susana Calleja, ha sido seleccionada entre los 25 profesionales del marketing y la comunicación más influyentes de España en LinkedIn, según el último informe 'Linkedin Leaders 2025' elaborado por People&Brand. Susana Calleja impulsa la transformación digital y la divulgación tecnológica en Málaga y su provincia, combinando la organización de eventos con su labor de marketing y comunicación estratégica para el ecosistema tech.

Calleja es la única profesional malagueña incluida en este listado y comparte ranking con profesionales como Francisco Javier Martínez (Cosentino); Natalia Zhukova (Semrush); Carmen Lozano (Morgan Philips Group); Beatriz Navarro (Renault) o Javier Granados, (Quadis).

El ranking, basado en datos analizados mediante inteligencia artificial y metodología propia, evalúa la actividad, influencia, estrategia y valor comunicativo de perfiles ejecutivos en LinkedIn.

El Club Euronova, del qur Suana Calleja es gerente desde el pasado mes de marzo, tiene sede en el edificio BIC Euronova, en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), y es un punto de encuentro estratégico para empresarios, directivos y profesionales del ecosistema innovador y tecnológico de Málaga.

Conexión con startups

Diplomada en Relaciones Laborales, Susana Calleja cuenta con más de una década de experiencia liderando proyectos de digitalización e innovación empresarial. Fundadora de Encuentros Tech, ha trabajado en la conexión de startups con inversores, clientes y oportunidades de crecimiento, destacando su labor en el posicionamiento de empresas tecnológicas en el ecosistema malagueño.

A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado un papel clave en sectores estratégicos como movilidad y hubs de innovación, liderando la comunicación y eventos en La Brújula, el hub digital de la Cámara de Comercio de Málaga.

Análisis de más de 800 perfiles

Este año, se analizaron más de 800 perfiles de CMO’s (Chief Marketing Officers) durante los meses de mayo y junio, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%

El cuadro con el ranking de CMO elabordo por People&Brand. / L. O.

People&Brand, firma especializada en posicionamiento directivo y liderazgo digital, ha desarrollado este ranking para visibilizar a los perfiles con mayor impacto en áreas como comunicación, ventas, reputación y atracción de talento, desde la autenticidad de sus marcas personales.

Además de la categoría de CMO’s, el informe incluye rankings de directores de comunicación (DIRCOMs), consejeros delegados (CEO’s), y directivos de Recursos Humanos, cubriendo así una visión transversal del liderazgo empresarial en la era digital.