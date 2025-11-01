Navarro señala a empresarios y autónomos como «aliados indispensables» en el liderazgo de Andalucía

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que, «frente a quienes cuestionan y menosprecian el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que ponen en juego los empresarios y los autónomos cada día cuando levantan la persiana de su negocio desde el PP siempre vamos a estar del lado de quienes mueven nuestra economía y el empleo, de quienes son aliados indispensables de ese milagro andaluz que hoy experimenta nuestra comunidad».

Así lo dijo Navarro tras la reunión mantenida con los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Cámara de Comercio de Málaga, donde recordó que la provincia cuenta con 60.000 empresas y 142.000 autónomos.

Defendió el liderazgo de la provincia malagueña en la creación de trabajo autónomo en España, con un crecimiento que ronda los 5.000 al año. «Si el PP defiende a Málaga tiene que estar aquí, defendiendo sí o sí a los autónomos», subrayó.

También reivindicó el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno para la elaboración de ocho presupuestos autonómicos «presentados en tiempo y forma, cumpliendo el mandato legal que desoye el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero y que tanta falta harían para impulsar esas inversiones e infraestructuras pendientes en Málaga y Andalucía».

En concreto, señaló los 147,58 millones de euros contemplados en las cuentas andaluzas para 2026 en ayudas para los autónomos, lo que supone un incremento del 50% respecto a este ejercicio, con medidas como la cuota cero hasta dos años o esa nueva fórmula de formación específica dentro de las políticas activas de empleo.

«Hablamos de realidades tangibles, de recursos que se puedan traducir en más oportunidades para los autónomos y los empresarios de nuestra tierra», abundó.