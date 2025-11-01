El PP de Málaga critica que el Gobierno "suma y sigue su voraz recaudación tributaria"

La portavoz provincial del PP, Elisa Pérez de Siles, ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero que "continúe con una recaudación tributaria voraz en Málaga y no la traduzca en inversiones para atender las necesidades que tiene la provincia malagueña y que en asuntos como la movilidad son cada vez más acuciantes".

Así, en una nota ha explicado que, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, en la provincia, "la séptima de España en contribución a las arcas del Estado en estos momentos, la recaudación se ha incrementado un 16,2% de enero a septiembre de este año, lo que supone que los malagueños han pagado 4.383 millones de euros a Hacienda en este periodo".

Pérez de Siles ha recordado que la recaudación tributaria en el año 2024 ascendió a 5.500 millones de euros por lo que, con la cantidad ya recaudada este ejercicio, "sin duda se va a volver a superar el récord del año pasado".

"Esa voracidad fiscal debería revertir en inversiones para los vecinos de Málaga, que lo único que encuentran por parte del Gobierno de Sánchez y Montero es desprecio, como hemos vuelto a ver esta semana con los atascos kilométricos tras la avería de un camión y la fanfarronería del subdelegado", ha indicado 'la popular'.

Para De Siles, "el Gobierno de Sánchez y Montero utiliza esa voracidad fiscal sin límites para paliar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023, tres años sin hacer su trabajo; todo lo contrario que el Gobierno de Juanma Moreno, que esta semana ha vuelto a presentar las cuentas andaluzas en tiempo y forma y que ascienden en nuestra provincia a 740 millones de euros".

Ha lamentado que "la única manera que tiene el Gobierno de Sánchez y Montero de lograr ingresos, tras no cumplir con el mandato constitucional de elaborar los Presupuestos Generales del Estado, es subir los impuestos". "Estamos ante unos dirigentes que lo único que hacen es asfixiar a las familias, a las pymes y autónomos y a las empresas", ha finalizado.